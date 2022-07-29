В ряде регионов Казахстана август будет засушливым

НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - По предварительным расчетам, в августе 2022 года условия увлажнения будут в основном близкими к норме, за исключением отдельных регионов на северо-западе, юге, юго-западе и в центре страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным РГП "Казгидромет", засуха прогнозируется в Кармакшинском районе Кызылординской и Каракиянском и Мангистауском районах Мангистауской областей. Также дефицит осадков ожидается в Айтекебийском и Мугалжарском районах Актюбинской области, в Нуринском районе Карагандинской, в Амангельдинском и Жангильдинском районах Костанайской областей.

В северной и западной части Актюбинской области, в Кзылкогинском районе Атырауской, в Сырымском, Казталовском и Акжайкском районах Западно-Казахстанской областей, напротив, ожидаются оптимальные условия увлажнения. Также оптимально влажно в Панфиловском и Кербулакском районах Алматинской области.