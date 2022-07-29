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В ряде регионов Казахстана август будет засушливым

28.07.2022, 09:37 27986
В ряде регионов Казахстана август будет засушливым
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - По предварительным расчетам, в августе 2022 года условия увлажнения будут в основном близкими к норме, за исключением отдельных регионов на северо-западе, юге, юго-западе и в центре страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным РГП "Казгидромет", засуха прогнозируется в Кармакшинском районе Кызылординской и Каракиянском и Мангистауском районах Мангистауской областей. Также дефицит осадков ожидается в Айтекебийском и Мугалжарском районах Актюбинской области, в Нуринском районе Карагандинской, в Амангельдинском и Жангильдинском районах Костанайской областей.
 
В северной и западной части Актюбинской области, в Кзылкогинском районе Атырауской, в Сырымском, Казталовском и Акжайкском районах Западно-Казахстанской областей, напротив, ожидаются оптимальные условия увлажнения. Также оптимально влажно в Панфиловском и Кербулакском районах Алматинской области.
 

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Еще один незаконно строящийся ЖК снесут в Наурызбайском районе Алматы

29.07.2022, 12:10 1506
Еще один незаконно строящийся ЖК снесут в Наурызбайском районе Алматы
Фото: Акимат Алматы
АЛМАТЫ. 29 ИЮЛЯ - Суд вынес положительное решение о сносе ЖК Qadam в Наурызбайском районе Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Управлением градостроительного контроля города Алматы была проведена проверка объекта, которая выявила ряд нарушений в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. 
 

Строительство 4-этажного многоквартирного жилого дома было начато без разрешительных документов. По результатам проверки в отношении ТОО "ЖК Qadam" составлены административные протоколы, а в последующем инициировано исковое заявление о сносе незаконно возводимого объекта. В результате решением суда иск о сносе незаконно возведенного объекта удовлетворен. Ожидается вступление решения в законную силу", -сообщили в акимате Алматы.

 
В ведомстве напомнили, что перед покупкой недвижимости жители могут проверить информацию о строящемся доме и запросить наличие пакета документов по горячей линии: +7 (727) 229-81-36.

Ранее сообщалось, что в Алматы собираются снести незаконно строящийся жилой комплекс "Жайсан" в Наурызбайском районе. Оказалось, возводили его без разрешительных документов.

Кроме того, этаж элитного ЖК снесут в предгорье Алматы.

В Алматы по решению суда приступили к сносу незаконно строящегося 12-этажного многоквартирного дома по адресу микрорайон Шугыла, улица Байтели батыра, 24.
 

Air Astana оштрафована за задержку рейсов

29.07.2022, 11:04 3406
Air Astana оштрафована за задержку рейсов
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮЛЯ - Комитетом гражданской авиации совместно с АО "Авиационная администрация Казахстана" продолжается расследование в связи с многочисленными задержками рейсов и жалобами пассажиров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе расследования установлено, что 5 июня рейс КС-7105 по маршруту Алматы - Шымкент авиаперевозчика "Fly Arystan", входящего в группу компаний "Эйр Астана", был задержан на 15 часов 10 минут. При ожидании вылета пассажирам данного рейса не были предоставлены надлежащим образом услуги, предусмотренные частью 1 статьи 86 Закона Республики Казахстан "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации", а именно услуги по проживанию в гостинице", - сообщает пресс-служба КГА.

 
В связи с чем, 28 июля в отношении авиакомпании был составлен протокол , согласно которому на авиакомпанию наложен штраф в размере 1 000 МРП (3 000 063 тенге.). Ранее группа компаний "Эйр Астана" 7 и 21 июля также была привлечена к административной ответственности в виде штрафа разметом 1 000 МРП (3 000 063 тенге) по причине нарушения прав пассажиров при задержке рейса.
 

В общей сложности за нарушение прав пассажиров при задержке рейсов в текущем году группа компаний "Эйр Астана" привлечена к административной ответственности в размере 9 189 000 тенге", - говорится в сообщении ведомства.

 
Расследование в связи с задержками рейсов и нарушению прав пассажиров в настоящее продолжается, и в случае установления фактов правонарушений, перевозчики будут привлечены к ответственности, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан.
 

Дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана

29.07.2022, 08:14 7341
Дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮЛЯ - Активный южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы по-прежнему будут оказывать свое влияние практически на всю территорию Казахстана, в связи с этим ожидаются дожди, на северо-западе, севере сильные дожди. 
 

Ожидаются грозы, на севере, в центре - град, усиление ветра, на севере - шквал", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На севере, востоке Костанайской области, на севере, юге Павлодарской области, ночью на севере, западе Северо-Казахстанской области, днем на севере, западе Акмолинской области ожидается сильный дождь.
 
На большей части ТуркестанскойКызылординскойЖамбылскойЖетысускойАлматинской областей, на юге АтыраускойУлытаускойАбайской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем на большей части АлматинскойЖетысускойАтырауской областей сохранится сильная жара.
 
В Нур-Султане: облачно, временами дождь, гроза, днем возможен град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9-14 метров в секунду, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17, днем 19-21 тепла.
 
В Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21-23, днем 31-33 тепла.
 
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21-23, днем 35-37 тепла.
 

Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях

28.07.2022, 21:24 14696
Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Карагандинской, Мангистауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 29 июля ожидаются гроза, днем - град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем порывы 15-20 метров в секунду.
 
29 июля днем на севере, западе Акмолинской области ожидается сильный дождь. На большей части области ожидается гроза. Днем на севере, западе, востоке области ожидаются град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем на севере, западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
29 июля в северной половине Карагандинской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 18-23 метра в секунду.
 
29 июля на северо-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на северо-востоке, юге области 15-20 метров в секунду.
 
29 июля на юге, западе Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, северный, на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 29 июля на западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза.
 
Днем 29 июля в горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на севере области, в горных районах 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
29 июля днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, на востоке, юге области 15-20 метров в секунду. 
 
29 июля утром и днем на севере, западе, в центре Абайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, на юге области 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
29 июля на севере Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на севере, в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
29 июля на севере, юге Павлодарской области ожидается сильный дождь. На севере, западе, юге области гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. 
 
29 июля на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, ночью на севере, западе области сильный дождь. 29 июля на севере, западе, юге области, 30 июля на западе, юге области ожидаются гроза, град, шквал. 29-30 июля ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер северо-восточный 29 июля ночью на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20 метров в секунду, на севере, западе области порывы 23 метра в секунду, 30 июля на севере, западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
По предварительным расчетам, в августе 2022 года условия увлажнения будут в основном близкими к норме, за исключением отдельных регионов на северо-западе, юге, юго-западе и в центре страны.
 

В РК 86 должностных лиц оштрафованы за плохую работу по ликвидации свалок

28.07.2022, 17:48 16666
В РК 86 должностных лиц оштрафованы за плохую работу по ликвидации свалок
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - В Казахстане за слабую работу по ликвидации свалок департаментами экологии привлечены к административной ответственности 86 должностных лиц с наложением штрафа на общую сумму более 7 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В рамках исполнения пунктов утвержденного совместно с МВД и акиматами плана 2-3 июля 2022 года департаментами экологии проведены рейдовые мероприятия в местах рекреации", - сообщили в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 

 
По данным ведомства, проведены профилактические и разъяснительные работы с населением в части обращения с отходами производства, а также были розданы памятки, напоминающие о бережном отношении к окружающей среде. 
 
С начала года космическим мониторингом "Казакстан Гарыш Сапары" зафиксировано 3411 мест несанкционированных свалок, из которых ликвидировано 1243 места. 
 
Отмечается, что наибольшую активность в работе по их ликвидации проявили Карагандинская, Кызылординская области и город Шымкент. 
 
Низкая работа наблюдается в ВКО, Мангистауской, Атырауской и Жамбылской областях. 
 

В целом по республике уровень ликвидации составил 36%. Работа в этом направлении будет активизирована", - добавили в министерстве.

 

Этаж элитного ЖК снесут в предгорье Алматы

28.07.2022, 15:19 19591
Этаж элитного ЖК снесут в предгорье Алматы
Фото: акимат Алматы
АЛМАТЫ. 28 ИЮЛЯ - В Алматы по решению суда снесут третий этаж строящегося жилого комплекса Pinе Hill , передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе проверки строящегося объекта в микрорайоне Ерменсай, переулок 7, участок 8/1, установлено, что застройщик ведет строительство третьего жилого этажа незаконно. Разрешительные документы выданы только на два этажа", - сообщили в акимате Алматы. 

 
Отмечается, что в ноябре прошлого года управлением акимата был подан иск на снос, в котором было отказано. Апелляционная жалоба была рассмотрена положительно. 
 
Решение суда о сносе третьего этажа вступило в законную силу и находится на исполнении в департаменте юстиции.
 
Ранее сообщалось, что в Алматы собираются снести строящийся жилой комплекс "Жайсан", который возводили без разрешительных документов.
 

Появились подробности решения о сносе ЖК "Жайсан" в Алматы

28.07.2022, 11:39 23381
Появились подробности решения о сносе ЖК "Жайсан" в Алматы
Фото: Акимат Алматы
АЛМАТЫ. 28 ИЮЛЯ - В Алматы собираются снести незаконно строящийся жилой комплекс в Наурызбайском районе. Оказалось, возводили его без разрешительных документов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказали в отделе градостроительного контроля, проверка показала, что у застройщика нет эскизного проекта, согласованного с управлением городского планирования и урбанистики. 
 

При проведении проверки было установлено, что с проектно-сметной документацией, не прошедшей экспертизу, даже без согласования эскизного проекта данное строительство продолжается. В этой связи были наложены административные меры. Также было выдвинуто представление для устранения допущенных нарушений. Однако заказчиком данное представление не исполнено. В связи с чем управлением было направлено исковое заявление в специализированный межрайонный экономический суд города Алматы. Судом удовлетворено о сносе данного объекта", - рассказал руководитель отдела градостроительного контроля по Ауэзовскому и Наурызбайскому районам Алматы Медет Рабаев.

 
Постановление суда вступит в силу в течение десяти дней. Потом должны начать снос. Но застройщик намерен подавать на апелляцию. А значит, процесс может затянуться, информирует телеканал КТК.
 
По данным телеканала, нарушения были выявлены после массовых жалоб жителей ближайших частных домов. 
 
Так, местный житель Аскар Жумагали, который живет напротив ЖК "Жайсан" рассказал, что летом 2021 года, когда рабочие утрамбовывали дно котлована, по его дому пошли трещины. Семья пожаловалась застройщику, тот пообещал возместить ущерб, но слова не сдержал. А весной этого года на месте запланированной детской площадки появился еще один котлован. Тогда жители микрорайона заподозрили неладное, коллективно обратились в акимат и суд.
 
Также жители утверждают, что в микрорайоне большие проблемы с канализацией и постоянно случаются перебои с подачей воды. Люди подозревают, что в этом тоже виноват застройщик ЖК "Жайсан".
 
Тем временем застройщик все обвинения опровергает. Уверяет, что чужую воду компания не берет, использует только свою. В качестве доказательств демонстрирует собственную скважину на территории ЖК. 
 
Директор строительной компании также утверждает, что суд вынес решение о сносе строения необоснованно. 
 

Никаких нарушений выявлено не было. Специализированный межрайонный суд, председателем которого являлась Басканбаева, не учел никакие абсолютно факты, которые мы предоставили, что вся строительная документация у нас имеется, она оригинальная. То есть здесь судом было рассмотрено только в одном направлении, на доводах было построено все это, и они приняли решение поддержать ГАСК", - сказал директор филиала ТОО "Маяк ЛТД" Марат Таргулов.

 
Сейчас объект готов наполовину. Территория жилого комплекса "Жайсан" - 2,7 гектара. По словам застройщика, здесь планировали возвести восемь четырехэтажных домов. К сегодняшнему дню построили четыре здания. Но теперь эти сооружения согласно постановлению суда должны пойти под снос. 
 
Осложняется ситуация тем, что у стройкомпании уже есть клиенты, которые внесли часть суммы за квартиры в ЖК "Жайсан".
 

Мы заплатили за квартиру 50%. Нам сказали, что в конце этого года строительство закончат и мы получим квартиры. Сегодня прочитали новость о сносе. Теперь не знаю, что будет дальше и что нам делать. Будем подавать в суд. Пусть вернут деньги, больше ничего не надо!" - рассказала клиентка застройщика Раушан Шарипова.


Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. В городе усиливается конфликт между горожанами и застройщиками.
 

МИИР рекомендовал уволить главу туркестанского филиала "КазАвтоЖол" после жалоб населения

28.07.2022, 10:42 26186
МИИР рекомендовал уволить главу туркестанского филиала "КазАвтоЖол" после жалоб населения
ТУРКЕСТАН. 28 ИЮЛЯ - Комитет автомобильных дорог МИИР РК принял экстренное решение по жалобам населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
После жалоб казахстанцев было рекомендовано уволить главу туркестанского филиала АО "НК "КазАвтоЖол", заместителю председателя объявить выговор.
 
Кроме того, в отношении руководителя регионального филиала Национального центра качества дорожных активов РК приняты дисциплинарные меры за несоблюдение качества содержания дорог.
 

В настоящее время с целью предотвращения поднятия бетонных плит приняты незамедлительные меры по очистке технологических швов, предназначенных для передвижения цементобетонного покрытия. Также решено временно приостановить работы по укладке микросюрфейсинга. Вместе с тем организовано ежедневное патрулирование температурных швов расширения", - сказано в сообщении.

 
В ведомстве подчеркнули, что данный вопрос находится на особом контроле Комитета автодорог. Анализ был проведен на местах коробления плит. По результатам анализа и были приняты соответствующие распоряжения. 

Напомним, на платной трассе Туркестан - Шымкент из-за жары поднялась бетонная плита.
 

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