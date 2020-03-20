В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Нур-Султан. 19 марта. Kazakhstan Today - В ряде регионах Казахстана в пятницу, 20 марта, ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщает РГП "Казгидромет".

В Нур-Султане ночью и утром сохраняется туман. Вероятность шторма - 85-90%.

В Акмолинской области местами сохраняется туман. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.

В Кокшетау ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 85-90%.

В Костанайской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.

В Костанае днем ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

В Мангистауской области ожидается дождь, местам сильный. Ветер северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

Кроме того, по данным синоптиков, в связи с прогнозом повышения дневных и ночных температур воздуха, а также выпадением осадков - преимущественно дождь - в период с 20 по 22 марта на реках Актюбинской и Северо-Казахстанской областей, а также с 21 по 23 марта на реках Акмолинской и Восточно Казахстанской областей, с 20 по 23 марта на реках Карагандинской, Костанайской области ожидается интенсивное таяние снега, ослабление ледовых явлений и повышения уровней воды.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства