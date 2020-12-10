Нур-Султан. 9 декабря. Kazakhstan Today - В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

В частности, в Акмолинской области местами ожидается метель. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.

9 декабря в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью 9 декабря на севере Мангистауской области сохранится сильный мороз до 22 градусов.

9-10 декабря в Карагандинской области местами ожидаются туман, низовая метель.

9 декабря в Восточно-Казахстанской области днем местами ожидается сильный снег. Местами метель, туман. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.

В Павлодарской области ожидается снег. Местами низовая метель, туман. Ветер западный, ночью местами 15-20 метров в секунду.

9-10 декабря в Жамбылской области местами ожидается туман. В Таразе 9-10 декабря временами ожидается туман.

9-10 декабря в Туркестанской области местами ожидается туман. В Шымкенте и Туркестане сегодня временами ожидается туман.

С прохождением фронтальных разделов на юго-востоке, севере и северо-востоке РК местами пройдет снег. На остальной территории Казахстана под влиянием антициклона ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, низовая метель, на севере страны - усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Атырауской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Алматинской области, в районе Жаланашколя, усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

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