В ряде регионов РК объявлено штормовое предупреждение

Нур-Султан. 17 декабря. Kazakhstan Today - В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает РГП "Казгидромет", передает Kazakhstan Today.

18 декабря в Кызылординской и Костанайской областях синоптики прогнозируют туман, гололед, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, юго-западный ветер 15-20 метров в секунду. В Шымкенте 18 декабря ожидаются ночью туман, утром и днем ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду. В Туркестане 18 декабря ожидаются ночью туман, утром и днем ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, отмечается в штормовом предупреждении.

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