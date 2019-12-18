Система Orphus

В ряде регионов РК объявлено штормовое предупреждение

17.12.2019, 16:52 7561
Нур-Султан. 17 декабря. Kazakhstan Today - В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает РГП "Казгидромет", передает Kazakhstan Today.
 
18 декабря в Кызылординской и Костанайской областях синоптики прогнозируют туман, гололед, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Туркестанской области местами ожидаются туман, юго-западный ветер 15-20 метров в секунду. В Шымкенте 18 декабря ожидаются ночью туман, утром и днем ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду. В Туркестане 18 декабря ожидаются ночью туман, утром и днем ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, отмечается в штормовом предупреждении.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая