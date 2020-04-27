В села Карасайского района Алматинской области восстановлена подача питьевой воды

Талдыкорган. 26 апреля. Kazakhstan Today - В села Кыргауылды и Жанатурмыс Карасайского района Алматинской области восстановлена подача питьевой воды, поставляемый объем увеличен, передает Kazakhstan Today.

Подача питьевой воды в села Кыргауылды и Жанатурмыс Карасайского района восстановлена", - сообщили в пресс-службе акима Алматинской области.

По информации пресс-службы, "в целях решения проблемного вопроса акимат Карасайского района и областное управление энергетики и ЖКХ провели переговоры с руководством ГКП Алматы "Су холдинг", по результатам которых был заключён договор между вышеуказанным предприятием и КГП "Таусамалы кызмет" Карасайского района. В проведении монтажных работ было задействовано 15 человек и необходимая спецтехника. Таким образом, подача воды оперативно восстановлена и увеличен поставляемый объем".

Важно отметить, что жители сел Кыргауылды и Жанатурмыс обеспечиваются питьевой водой из водозаборного сооружения реки Аксай, которое находится на балансе города Алматы. На сегодняшний день из-за нерентабельного использования питьевой воды (полив огородов) не хватает силы давления для полного обеспечения жителей питьевой водой. В целях решения данного проблемного вопроса ведутся строительно-монтажные работы по реконструкции системы водоснабжения села Кыргауылды. В результате данный населенный пункт планируется обеспечить источником питьевой воды от Каскеленского группового водовода. Также разрабатывается ПСД по реконструкции и строительству системы водоснабжения села Жанатурмыс, в проекте будет предусмотрено бурение двух скважин, установка двух резервуаров по 1500 кубометров и насосной станции второго подъема. Проектные работы планируется завершить в III квартале текущего года", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе акима Алматинской области напомнили, что ранее пользователь социальных сетей Алия Кадралиева на своей странице в Фейсбуке написала о том, что в селе Жанатурмыс Карасайского района возникли проблемы с обеспечением жителей питьевой водой.

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