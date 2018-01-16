В селе Восточного Казахстана 12 детей заболели гепатитом А

Усть-Каменогорск. 16 января. Kazakhstan Today - В селе Шолпан Урджарского района Восточно-Казахстанской области в 2017 году и за истекший период 2018 года среди учеников средней школы зарегистрировано 12 случаев заболевания гепатитом А, передает Kazakhstan Today.

Среди заболевших 11 школьников и один неорганизованный ребенок, сообщили в Комитете охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения.

"Из 49 больных, получавших лечение в стационаре, 12 человек - с диагнозом вирусный гепатит А, остальные 37 больных - с заболеваниями печени, желчных путей и другими заболеваниями (эхинококкоз, дискинезия и так далее). С сентября 2017 года все случаи заболевания регистрировались единичными случаями в разных классах в разные месяцы", - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что вакцинации от вирусного гепатита А подлежало 144 ребенка, но прививку получили 140 детей, четверо по причине письменного отказа родителей не были привиты.

"С родителями этих детей неоднократно проводилась беседа, но пока они не дали согласия на прививание. Таким образом, за всеми контактными установлено еженедельное медицинское наблюдение. Дополнительно один раз в неделю выезжает бригада районных специалистов, в состав которой входит педиатр, инфекционист, врач-эпидемиолог. По случаю регистрации ВГА в селе Шолпан медицинской службой района совместно со специалистами Урджарского районного управления охраны общественного здоровья проводятся противоэпидемические и лечебные мероприятия. Проведено эпидемиологическое обследование всех очагов ВГА и внеплановая проверка врачебной амбулатории села Шолпан, Жузагашкой средней школы. Срок обсервационного наблюдения продлен до 12 февраля 2018 года. В настоящее время в школе запрещено использование питьевой воды, учащиеся школы используют бутилированную питьевую воду. Отменены все массовые спортивно-культурные мероприятия и установлена кабинетная система обучения", - прокомментировали в ведомстве.

Также сообщается, что отобрано 62 пробы питьевой воды. Проведена заключительная дезинфекция по школе, домашним очагам, промывка и дезинфекция системы водоснабжения школы, дезинфекция всех емкостей для хранения воды в очагах. При повторном и последующем отборе проб питьевой воды, результат отрицательный.

Специалистами департамента охраны общественного здоровья по ВКО в целях оказания практической помощи специалистам и контроля качества проводимых мероприятий организован выезд в Урджарское районное управление.

По данным комитета, в 2017 году в разных районах Восточно-Казахстанской области было зарегистрировано 75 случаев заболеваемости вирусным гепатитом А. Статистика показывает, что в ВКО наблюдается снижение заболеваемости.

Напомним, что гепатит А - болезнь печени, вызываемая вирусом гепатита А. Источником заболевания является больной человек. Инфекция передается через желудочно-кишечный тракт. Основным фактором передачи является прежде всего питьевая вода, а также пищевые продукты, овощи и фрукты. Основные методы профилактики гепатита А - это гигиеническое воспитание и обучение в дошкольных и образовательных учреждениях, соблюдение требований, предъявляемых к качеству пищевых продуктов, организации питания, водоснабжения, обеспечивающих безопасность в эпидемическом отношении.

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