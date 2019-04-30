В сельском районе Карагандинской области открылась служба инватакси

Караганда. 29 апреля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области развивается служба инватакси, передает Kazakhstan Today.

Бесплатная услуга действует в семи городах региона. Теперь ею могут воспользоваться и сельчане. По государственному социальному заказу создали службу инватакси в Абайском районе.

В нашем районе проживает 2750 людей с ограниченными возможностями. Местные исполнительные власти стараются обеспечить им равные условия. Мы выделили из бюджета средства на создание инватакси. Эта служба не только поможет в передвижении, но и расширит возможности общения. Можно будет ездить на концерты, в театры, на выставки, посещать другие культурные мероприятия", - сказал аким района Бауржан Асанов.

Для поездок имеются легковой автомобиль и микроавтобус. Услуга инватакси действует по всему району. Специализированным транспортом могут воспользоваться инвалиды 1-й группы и дети-инвалиды, имеющие индивидуального помощника, либо колясочники.

В Казахстане одним из приоритетов социальной политики является улучшение положения инвалидов. Государством предоставляются услуги индивидуального помощника, специалистов жестового языка. В спектр помощи входят: обеспечение предметами гигиены, креслами-колясками, тифло- и сурдосредствами, бесплатными путёвками в реабилитационные центры и другое.

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