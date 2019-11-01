В Семее чиновник попался на взятке за подписание землеустроительного проекта

Семей. 31 октября. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении руководителя ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства Семея" по подозрению в совершении коррупционного преступления, передает Kazakhstan Today.

Он подозревается в получении взятки в сумме 200 тыс. тенге за подписание землеустроительного проекта. Процессуальное задержание в отношении чиновника не применялось в связи с признанием вины и поступившим обязательством о явке. Окончательное решение о степени виновности подозреваемого, будет вынесено судом", - прокомментировали в ведомстве.

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