Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - В школах Семея и Павлодарской области сегодня отменены занятия, передает Kazakhstan Today.

"В связи с ухудшением погодных условий 26 декабря занятия во всех школах области для учащихся первой смены отменяются", - сообщается на сайте управления образования Павлодарской области.

Из-за гололеда отменены занятия для учащихся 1-9 классов первой смены школ Семея, а также для учащихся 1-11 классов первой смены школ Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области, проинформировали в ДЧС региона со ссылкой на областное управления образования.

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