В Семее прошли мероприятия в честь Дня закрытия Семипалатинского полигона

Семей. 29 августа. Kazakhstan Today - Крымбек Кушербаев принял участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню закрытия Семипалатинского полигона, передает Kazakhstan Today.

Ко Дню закрытия Семипалатинского полигона делегация во главе с государственным секретарем Республики Казахстан Крымбеком Кушербаевым прибыла в Восточно-Казахстанскую область и возложила цветы к монументу жертвам ядерных испытаний в городе Семее.

В составе делегации министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, председатель Союза писателей Улыкбек Есдаулет и другие.

На церемонии возложения цветов к монументу жертвам ядерных испытаний государственный секретарь отметил, что прекращение ядерных взрывов, которые проходили на протяжении почти полувека, и закрытие Семипалатинского полигона, несмотря на противостояние руководства бывшего Советского Союза, было смелым политическим решением Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации Нурсултана Назарбаева, продиктованным патриотизмом и заботой о своем народе. Это историческое решение стало судьбоносным не только для жителей региона, казахского народа, казахстанцев, но и для всего прогрессивного человечества.

Государственный секретарь огласил обращение главы государства Касым-Жомарта Токаева, адресованное казахстанцам в связи с памятной датой закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона.

Далее члены делегации и государственной комиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая во главе с государственным секретарем возложили цветы к памятнику Абая, ознакомились с ходом строительства микрорайона Карагайлы, многопрофильного культурно-спортивного комплекса, реконструкции площади имени Абая, театра имени Абая, реставрационных работ в музее имени Абая в городе Семее. Затем состоялось посещение Абайского района, знакомство с историческими объектами в Сырт-Каскабулаке и Жидебае, восстановленными в соответствии с поручением Президента страны Касым-Жомарта Токаева к 175-летию Абая Кунанбаева.

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