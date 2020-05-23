Нур-Султан. 22 мая. Kazakhstan Today - В семи областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

По сообщению РГП "Казгидромет", 23 мая в Северо-Казахстанской области ожидается местами гроза. Ночью и утром ожидается местами туман. Ветер южный, днем местами 15-20 метров в секунду.

Днем 23 мая в Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер восточный, ночью местами, днем на большей части 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области завтра местами ожидается гроза. Ветер южный, днем местами 18 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области в субботу местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северный, северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

23 мая в Мангистауской области местами ожидается гроза, днем пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области завтра ожидается ветер южный, порывы 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области на западе ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

По сообщению синоптиков, вероятность шторма составляет 85-100%.

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