В большинстве областей Казахстана в воскресенье ожидаются туман, сильный ветер и гололед

ТАЛДЫКОРГАН. 27 НОЯБРЯ - Собачий приют в Алматинской области проверяют полицейские. Активисты настаивают на полной дезинфекции территории приюта, а также пытаются установить, откуда привезли собак, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На территорию свинофермы, где в антисанитарных условиях содержат почти 200 четвероногих, пришли не только волонтеры, но и участковые. На базе для питомцев сейчас нет практически ничего, сообщает телеканал "КТК"

От голода животные грызут целлофановые пакеты, ветки, пластиковые бутылки, взрослые псы также грызут щенков. Волонтерам пока не удалось установить владельцев этого приюта. Большинству собак требуется срочное лечение.

На этот приют, что в 50 километрах от Алматы, зоозащитники наткнулись случайно. На небольшой свиноферме неизвестные поселили сразу 200 взрослых собак и еще два десятка щенков. Для бездомных животных тут не создали вообще никаких условий.

Волонтеры говорят, что подсчитать точное количество больных собак сейчас крайне сложно. Помимо чумы, у многих животных выявили еще и другие инфекционные заболевания. Некоторых активисты забрали в ветеринарные клиники, но мест для всех просто не хватает.

Мы позавчера вывезли 13 щенков сначала, это столько, что нам сказал врач. Точнее, это сколько может поместиться количество собак. Двое умерли. И еще вчера, мы вывезли туда еще двоих, то есть мы постепенно вывозим тех, кому еще можно помочь", - говорит волонтер Александра Савоськина.

По словам активистов, на территории этой базы они стали находить трупы животных. Мертвых собак сотрудники свинофермы, как выяснилось, скидывают в яму. Правда, происходит так не со всеми псами. Порой они по несколько дней лежат на улице или в сараях. Зоозащитники говорят: есть собаки, которых просто загрызли их же сородичи. Сейчас активисты ищут организаторов этой передержки. Но информации о них слишком мало.

Здесь пока неизвестно, кто именно хозяин с казахстанской стороны. Но спонсируют это российские волонтеры. Они сюда присылали деньги, суммы были отправлены немалые. С их слов, около 2 миллионов рублей. Это как передержка за одну собаку - 5 тысяч рублей оплачивают за пребывание в месяц. Но эти деньги до собак не дошли. Но кто с нашей стороны владелец, мы сейчас выясняем", - говорит зоозащитник София Салихова.

После вмешательства волонтеров вопиющей историей заинтересовались чиновники. На месте уже побывал и участковый инспектор. Правда, зоозащитники в их помощь не особо верят. Как и в то, что удастся найти организатора приюта. Сейчас активисты настаивают на полной дезинфекции территории, а еще пытаются установить, откуда привезли собак.





Напомним: позавчера волонтеры обнаружили в Алматинской области собачий приют для так называемой "черной" передержки, где находятся более сотни выброшенных на произвол судьбы животных. Зоозащитники обращаются к неравнодушным с призывом помочь животным, которые все без исключения нуждаются в полноценном приюте и ветеринарной помощи.



