В большинстве областей Казахстана в воскресенье ожидаются туман, сильный ветер и гололед

НУР-СУЛТАН. 27 НОЯБРЯ - В большинстве областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 28 ноября, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Под влиянием обширного антициклона на большей части республики ожидается погода без осадков, лишь на крайнем западе РК - осадки в виде дождя и снега. Также по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере с низовой метелью", - сообщает Казгидромет.
В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра до 23-28, ночью и утром на севере области туман.
В горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром туман.
На западе, северо-западе Западно-Казахстанской области - туман, гололед, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Ночью на севере и востоке Акмолинской области ожидается поземок, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На юго-западе Северо-Казахстанской области туман, ночью усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Ночью на севере, востоке Павлодарской области ожидается низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман, на западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В центре Кызылординской области, днем на юге Карагандинской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В горных районах Жамбылской области ожидается туман, усиление ветра до 15-20, порывов до 23-28 метров в секунду.
На севере Костанайской области - туман, низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду.