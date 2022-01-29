В семи областях объявили штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Алматинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Карагандинской, Туркестанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 29, сутки 30 января на западе, севере и в горных, предгорных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед. 29 января ветер юго-восточный, в районе Жаланашколя порывы 17-22 метра в секунду.

Ночью 29 января на большей части Кызылординской области ожидаются осадки (дождь, снег). В центре и на востоке области гололед, метель, на севере области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный в центре и на востоке области 15-20 метров в секунду.

На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью 29 января на западе, севере Мангистауской области ожидается гололед. На востоке области ожидается туман.

29 января на юге, в центре Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на юге, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром 29 января в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге области и в горных, предгорных районах туман, днем гололед. Ветер юго-западный на западе, юге области и предгорных районах 17-22 метра в секунду, в горных районах и на севере области 25 метров в секунду, на горных перевалах 30 метров в секунду и более.

В Шымкенте ночью и утром 29 января ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный порывы 17-22 метра в секунду.

29 января на юго-западе Жамбылской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, утром и днем 30 метров в секунду и более.