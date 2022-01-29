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В семи областях объявили штормовое предупреждение

28.01.2022, 21:20 58176
В семи областях объявили штормовое предупреждение
НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Алматинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Карагандинской, Туркестанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 29, сутки 30 января на западе, севере и в горных, предгорных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед. 29 января ветер юго-восточный, в районе Жаланашколя порывы 17-22 метра в секунду.
 
Ночью 29 января на большей части Кызылординской области ожидаются осадки (дождь, снег). В центре и на востоке области гололед, метель, на севере области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный в центре и на востоке области 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман.
 
Ночью 29 января на западе, севере Мангистауской области ожидается гололед. На востоке области ожидается туман. 
 
29 января на юге, в центре Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на юге, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью и утром 29 января в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге области и в горных, предгорных районах туман, днем гололед. Ветер юго-западный на западе, юге области и предгорных районах 17-22 метра в секунду, в горных районах и на севере области 25 метров в секунду, на горных перевалах 30 метров в секунду и более.
 
В Шымкенте ночью и утром 29 января ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный порывы 17-22 метра в секунду. 
 
29 января на юго-западе Жамбылской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, утром и днем 30 метров в секунду и более.
 
Напомним, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, практически по всей республики ожидается неустойчивый характер погоды в период с 29 по 31 января.
 

новости по теме

Участники событий 1986 года поддержали участников январской атаки в Казахстане

29.01.2022, 16:11 35466
АЛМАТЫ. 29 ЯНВАРЯ - Участники декабрьских событий 1986 года, называющие свое движение "желтоксан" (декабрь - Прим. ред.) выступили в Facebook с видеообращением в поддержку участников январских террористических атак в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Они заявили, что участников январских событий "заключают в тюрьмы без вины", а также требуют "срочно прекратить зверства, творящиеся за решеткой и выпустить всех задержанных на свободу!". 
 
Участники декабрьских событий 1986 года заявляют, что они точно также выступали 35 лет назад, а "зверские меры, которые сегодня применяют силовики по отношению к брошенной за решетку молодежи, уже в 100 раз превысили по силе репрессии, которые происходили в 1986 году". 
 

Ветераны Желтоксана" заявляют, что участники организованной атаки на Казахстан - это "люди, которые вышли ради народа и страны - никакие не террористы!".

 

В Алматы появятся велосветофоры

29.01.2022, 11:27 39981
В Алматы появятся велосветофоры
АЛМАТЫ. 29 ЯНВАРЯ - В управлении административной полиции Алматы рассказали о планах на текущий год по улучшению дорожной безопасности и созданию безопасной дорожной инфраструктуры, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным управления, запланирована доукомплектация 65 светофорных объектов с велодорожками велосветофорами. 
 
Кроме того, планируется завершение строительства 30 светофорных объектов, 70 регулируемых пешеходных переходов с включением в состав АСУДД в городе Алматы в режиме адаптивного управления. Также будет обустроено 70 нерегулируемых пешеходных переходов с дополнительными средствами регулирования.
 
На 70 улицах планируется нанести 200 тыс. квадратных метров линий дорожной разметки, установить и восстановить дорожные знаки в количестве 3843 штук.
 
Помимо этого, на аварийно-опасных участках установят дорожные ограждения (более 5 тыс. погонных метров) и 2 тыс. штук специальных столбиков.

 

Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в субботу

29.01.2022, 09:07 46751
Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в субботу
НУР-СУЛТАН. 29 ЯНВАРЯ - Атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды, в связи с чем на большей части Казахстана пройдут осадки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ночью и утром в горных и предгорных районах юга страны сильные осадки (дождь, снег), ожидаются усиление ветра, метель, гололед. И только на севере и востоке страны под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет". 

 
В Туркестанской области на юге и в горных, предгорных районах ожидаются туман, днем гололед, на западе, юге области и предгорных районах усиление ветра до 17-22, в горных районах и на севере области до 25 метров в секунду, на горных перевалах порывы до 30 метров в секунду и более. 
 
В Жамбылской области на юго-западе, северо-востоке, в горных районах ожидается гололед, на севере области, в горных и предгорных районах - туман, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах усилится ветер до 15-20 метров в секунду, на юго-западе области порывы до 23-28, утром и днем до 30 метров в секунду и более. 
 
В Кызылординской области на севере ожидается туман, в центре и на востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду, гололед, метель. 
 
На востоке Мангистауской области и Атырауской области, на севере Костанайской области, на северо-западе Западно-Казахстанской области, на западе Северо-Казахстанской области, на севере и юге Восточно-Казахстанской области, ночью и утром на юго-западе Акмолинской области ожидается туман. 
 
На юге, в центре Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Алматинской области в районе Алакольских озер усилится ветер до 17-22 метров в секунду, днем на западе, севере и в горных, предгорных районах ожидаются туман, гололед.
 
Ранее сообщалось, в семи областях объявили штормовое предупреждение.
 

Синоптики обещают казахстанцам снежные выходные

28.01.2022, 13:28 72031
Синоптики обещают казахстанцам снежные выходные
НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов практически по всей республики ожидается неустойчивый характер погоды с 29 по 31 января. Об этом сообщает РГП "Казгидромет", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На большей части страны ожидается снег, на юге и западе - осадки в виде дождя и снега, сообщили синоптики.
 

Местами по республике ожидается туман, низовая метель, усиление ветра. Температурный фон воздуха будет немного повышаться ночью на западе - до 0-8 мороза, на севере, востоке и в центре - до 7-20 мороза, а на юге и юго-востоке республики температура воздуха в ночные часы опустится до 2-15 мороза", - говорится в информации Казгидромета. 

 

Глава фонда соцмедстрахования Токежанов подал в отставку

28.01.2022, 11:45 75106
Глава фонда соцмедстрахования Токежанов подал в отставку
Фото: Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - В мессенджерах распространяется обращение к коллегам председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Болата Токежанова, в котором он сообщает о решении оставить пост, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Я принял решение подать в отставку. Вчера в правительстве было согласовано, а сегодня министром подписано мое прошение об уходе. И я очень рад этому! Я хотел бы передать эту махину новым кадрам, чтобы и другие профессионалы также смогли, как и я, внести свою созидательную лепту со своего взгляда - еще больше внести коррективы и новшества в работу фонда. Думаю, вы это также понимаете и поддерживаете такой подход", - говорится в распространяемом сообщении.


Дополнено: позже Болат Токежанов написал о своем уходе в Facebook.

Напомним, Токежанов был назначен главой ФСМС в июле 2020 года.
 

 

KEGOC: произошедшая авария не связана с деятельностью майнеров

28.01.2022, 11:04 76491
KEGOC: произошедшая авария не связана с деятельностью майнеров
НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - В АО KEGOC заявили, что произошедшая 25 января авария не связана с деятельностью майнинговых компаний, и назвали причины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Необходимо отметить, что произошедшая авария не связана с деятельностью потребителей, осуществляющих цифровой майнинг", - заявили в пресс-службе KEGOC.

 
Касательно отсутствия поставок электроэнергии в адрес потребителей, осуществляющих цифровой майнинг, в компании разъяснили, что в единой электроэнергетической системе РК сохраняется ситуация с дефицитом электрической энергии. Основными факторами возникновения дефицита являются высокая аварийность на электростанциях и значительный рост потребления электроэнергии, который за прошедший год превысил 6%, что в три раза больше показателей последних лет. Для сравнения, в 2020 году прирост потребления электроэнергии составлял 2%, в 2019 - 1,9%.
 

В условиях дефицита электроэнергии и в целях обеспечения бесперебойного электроснабжения населения и экономики страны АО KEGOC совместно с электростанциями и энерогоснабжающими организациями, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Республики Казахстан приняли меры по снижению плановых поставок электроэнергии в адрес майнинговых дата-центров", - разъяснили в пресс-службе.

 
В компании рассказали о причинах масштабного отключения электроэнергии. Так, 25 января 2022 года в 11.59 по времени Нур-Султана в Республике Узбекистан из-за короткого замыкания отключились шесть энергоблоков на Сырдарьинской ТЭС, с суммарной потерей генерации более 1500 МВт. Возникший дефицит мощности в энергосистеме Узбекистана привел к несанкционированному отбору мощности из энергосистемы Казахстана, подключенной к параллельной работе с энергосистемами Узбекистана и Кыргызстана. В результате произошел "наброс" мощности на транзит 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана" с последующей его перегрузкой. 
 
В целях недопущения повреждения энергетического оборудования и полного погашения южных областей страны действием автоматики произошло разделение транзита с переводом Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей на изолированную работу.
 
При этом, отметили в компании, все электростанции в южных областях республики остались в работе, продолжая электро- и теплоснабжение потребителей суммарной мощностью порядка 1500 МВт. Тем самым было предотвращено полное погашение потребителей южной зоны Казахстана. Ввиду отсутствия передачи мощности по транзиту 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана" вынужденные ограничения составили порядка 1800 МВт.
 

Тем же временем энергосистемы Узбекистана и Кыргызстана полностью погасли, с отключением всех электростанций и потребителей. В энергосистеме Узбекистана отключенная нагрузка составила порядка 9600 МВт (100% потребления), в Кыргызстане - около 2600 МВт (100% потребления)", - говорится в сообщении.

 
Согласно ифнормации, в ходе оперативного восстановления схемы сети в 14.45 были сняты все ограничения по Кызылординской области; в 14.53 - сняты все ограничения по Алматы и Алматинской области. К 16.00 было восстановлено электроснабжение потребителей южных областей Казахстана.
 

В рамках восстановления со стороны ЕЭС Казахстана была оказана помощь энергосистемам Кыргызстана и Узбекистана путем подачи напряжения на электростанции этих стран, что позволило им начать восстановительные мероприятия. Возврат к нормальному режиму энергосистемы Кыргызстана занял примерно сутки. По состоянию на 14.00 27 января энергосистема Узбекистана продолжает ликвидацию аварии", - проинформировали в KEGOC.

 
В компании также добавили, что в настоящее время ЕЭС РК работает параллельно в энергообъединении стран СНГ и других стран, связанных межсистемными линиями электропередачи и объединенных единым технологическим режимом. 
 

Для каждой из стран это дает колоссальную экономическую выгоду. Параллельная работа позволяет продавать или покупать излишки электроэнергии в соседних странах, что приносит экономическую выгоду всем системам. Параллельная работа сопредельных энергосистем позволяет сократить затраты на строительство и содержание сетевой инфраструктуры, резервов генерации благодаря тому, что параллельно работающие энергосистемы частично покрывают свои потребности по передаче электроэнергии, резервной генерирующей мощности за счет соседей. Также имеются связанные вопросы с водообеспечением южных областей страны", - добавили в пресс-службе.

 
Напомним, 25 января в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане значительная часть потребителей осталась без электричества. В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте. 
 
26 января депутат мажилиса Ержан Кудайберген попросил ускорить рассмотрение проекта закона "О цифровых активах РК" в связи с дефицитом электроэнергии и нелегальной деятельностью майнинговых компаний в стране. По его словам, у KEGOC нет управы на "серых" майнеров, и они продолжают перегружать энергосистему страны.
 
В сентябре 2021 года сообщалось, что в Казахстане возник дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалюты. В октябре в KEGOC предупредили, что в стране есть риск крупной системной аварии из-за недостатка генерации, отклонения мощности и электроэнергии. 
 
В ноябре вице-министр энергетики Асет Магауов сообщил, что в часы пикового спроса отключать от подачи электроэнергии будут майнинговые компании. 
 
21 января стало известно о планах Центрального банка России запретить выпуск, обмен и обращение криптовалют в России. Регулятор предлагает ввести ответственность за эти действия, а также за использование криптовалют для платежей. 
 
В настоящее время на сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводится опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?" 

69% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 19% ответили, что для пополнения бюджета могут работать "белые майнеры". 6% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 6% ответили "мне все равно". 

Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе. В СМИ называют различные причины успешного функционирования этого бизнеса в Казахстане. В частности, главной считают покровительство, которое оказывается, в том числе и "серым" схемам, очень влиятельными и высокопоставленными представителями казахстанской властной элиты. 
 

Синоптики прогнозируют осадки в большинстве регионов Казахстана

28.01.2022, 08:31 77641
Синоптики прогнозируют осадки в большинстве регионов Казахстана
НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - В большинстве регионов Казахстана 28 января атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным РГП "Казгидромет", на большей части РК пройдут осадки, днем в горных районах юга - сильные (дождь, снег). Ожидаются усиление ветра, метель, гололед. 
 

Только в центре и на востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман", - отмечают синоптики.

 
На западе, юге, востоке Мангистауской области ожидается гололед, на севере - туман, на западе и востоке - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе и севере Костанайской области ожидается низовая метель, на юге - туман. 
 
Ночью на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман; утром и днем на западе, севере, в горных и предгорных районах усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
На севере и в центре Кызылординской области ожидается туман, в центре усиление ветра до 15-20 метров в секунду, во второй половине дня - гололед, метель. 
 
На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман; на северо-востоке усиление ветра до 15-20, днем порывы 23 метра в секнуду; днем на юго-западе и в горных районах гололед. 
 
На западе, юге Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, севере Западно-Казахстанской, севере, востоке и в центре Атырауской, на северо-востоке Актюбинской, западе Северо-Казахстанской, юге Павлодарской, севере и юге Восточно-Казахстанской, ночью и утром на юге Алматинской и западе Акмолинской областей ожидается туман.

 

В семи областях объявили штормовое предупреждение

27.01.2022, 21:22 90221
В семи областях объявили штормовое предупреждение
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Атырауской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Карагандинской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 28 января на севере, востоке и в центре Атырауской области ожидаются туман.
 
28 января на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. 
 
28 января в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). Ночью на юге, западе области и в горных, предгорных районах сохраняется туман. Ветер юго-западный на западе, севере области и в горных и предгорных районах днем 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
В Шымкенте ночью 28 января сохраняется туман. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду. 
 
28 января во второй половине дня на большей части Кызылординской области ожидаются осадки (дождь, снег), в центре области гололед, метель. На севере и в центре области сохраняется туман. Ветер восточный, юго-восточный в центре области 15-20 метров в секунду. 
 
28 января на западе, юге, востоке Мангистауской области ожидается гололед. На севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, на западе, востоке области 15-20 метров в секунду. 
 
28 января на западе, юге Карагандинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
28-29 января на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, 28-29 января гололед. 28-29 января ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на северо-востоке, юго-западе области и в горных районах 15-20 метров в секунду, 29 января порывы 23-28 метров в секунду. 
 

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