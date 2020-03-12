В сенате назвали недостоверными факты, изложенные в видеообращении общественницы Исембиевой

Нур-Султан. 11 марта. Kazakhstan Today - Пресс-служба сената парламента распространила официальное опровержение информации, озвученной в видеообращении представителя фонда "Коргау HR "Защита прав человека" Гульмиры Исембиевой, передает Kazakhstan Today.

В сенате заявили, что озвученные Исембиевой факты не соответствуют действительности.

В сенате парламента РК нам не дают говорить, нам выключают микрофоны на каждом круглом столе, где мы пытаемся выступить как родители. Нам просто не дают слово. Сейчас я хочу сказать, что в парламенте лежит статья 152, по которой нас, родителей, могут лишать родительских прав на основании отказа от медицинского вмешательства, от любого медицинского вмешательства, которое будет, по их мнению, сохранением здоровья нашего ребенка. То есть если мы не захотим поставить прививку, то нас могут лишить родительских прав. Если мы не захотим лечить своего ребенка психотропными препаратами, а сейчас в школах начинают внедрять психодиагностику, то нас тоже могут лишить родительских прав и забрать ребенка в детский дом. Я не согласна с такой поправкой и думаю, что многие родители тоже не согласятся с этой поправкой", - сообщает Г. Исембиева в видеоролике, размещенном на YouTube.

Между тем пресс-служба сената официально заявила, что в настоящее время вопросы, изложенные в видеообращении, в сенате не обсуждаются.

Кроме того, законопроект, в котором бы предусматривались эти вопросы, на данный момент не рассматривается. Все поступившие в сенат законопроекты проходят обсуждение с широким привлечением общественности. Каждый может выступить и выразить свое мнение", - заверили в сенате.

В пресс-службе также напомнили, что для обеспечения связи с общественностью функционирует официальный сайт парламента (senate.parlam.kz) с такими разделами, как "Обратная связь", "Сбор предложений", "Предложить законопроект", "Законопроекты, находящиеся на рассмотрении".

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