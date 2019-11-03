В сети распространяется видео жестокого обращения стоматолога с ребенком в Актау

Актау. 2 ноября. Kazakhstan Today - В сети распространяется шокирующее видео жестокого обращения стоматолога с ребенком в Актау, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел 1 ноября в областном стоматологическом центре в 1-м микрорайоне Актау. Недовольный поведением ребенка на приеме стоматолог крайне грубо обращается с маленьким пациентом, пишет инАктау

На кадрах видео мать с двумя детьми приходит на прием к стоматологу. Сначала женщина пытается вместе с ребенком лечь в стоматологическое кресло, но затем оставляет его и выходит из кабинета с младшим. Женщина и не подозревает, какой ужас испытает ее сын, как только дверь кабинета закроется.

Мальчик, оставшись без мамы, начинает капризничать, что выводит стоматолога из себя. Он хватает пациента за руки и швыряет на стоматологическое кресло. Судя по видео, испуганный ребенок не может успокоиться, тогда врач берет некий предмет и угрожает им ударить. Все это время ему ассистируют две женщины, которых не смущает поведение стоматолога. Мальчика не удается осмотреть, тогда медик снова грубо хватает его за руки и выносит из кабинета.

По словам родных, плачущий ребенок там же рассказал о том, что испытал в кабинете врача.

В департаменте полиции по Мангистауской области сообщили, что в этот же день мама потерпевшего мальчика написала заявление в полицию.

Заявление зарегистрировано в книге учета информации. Проводится проверка", - сообщили в ведомстве.

По некоторым данным, ребенок имеет диагноз ДЦП.













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