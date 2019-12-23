В Северном Казахстане полицейские вынесли детей из горящего дома

Петропавловск. 22 декабря. Kazakhstan Today - В минувшую субботу в Северно-Казахстанской области полицейские вынесли детей из горящего дома, передает Kazakhstan Today.



Как сообщили в пресс-службе ДП региона, около 06.30 инспекторы батальона патрульной полиции лейтенант Ерлан Данкин и младший лейтенант Азамат Букуев заехали в райцентр Саумалколь, чтобы заправить на АЗС служебный автомобиль, и заметили зарево пожара в одном из домов. Прибыв на место, полицейские услышали через открытое окно крики о помощи.



"В доме находились две женщины и четверо детей. 60-летняя хозяйка проснулась за несколько минут до этого. Впоследствии она рассказала, что её разбудил шелестящий звук. Выйдя во двор, женщина открыла пристройку - навстречу полыхнуло пламя. Когда она разбудила гостивших у неё родственниц, выход был уже отрезан: огонь перекинулся на дом, загорелась кухня. Открыв окно, женщины увидели полицейских, уже перепрыгнувших через забор", - рассказали в полиции.



По информации пресс-службы, младших детей - девочек 8 месяцев и 3 лет - полицейским передали на руки через окно. Затем Азамат Букуев запрыгнул в задымлённое помещение, чтобы помочь выбраться девочкам 7 и 17 лет, хозяйке и её 34-летней родственнице.



Убедившись, что людей в доме не осталось, стражи порядка известили о происшествии дежурную часть, вызвали пожарный расчёт и скорую помощь. Когда медики подтвердили, что дети не пострадали от задымления, сотрудники полиции отвезли погорельцев к родственникам.



"Когда у спасённых прошла первая паника, они, конечно, благодарили нас. Но мы всего лишь выполняли свой долг. Благодарности заслуживают те, кто сейчас приютил у себя пострадавших, и соседка, которая проснулась в ранний час и поспешила на помощь. Мы с напарником передавали ей через забор завёрнутых в одеяла малышей, и она устраивала их в патрульной машине. Это сэкономило немало драгоценных секунд, каждая из которых могла оказаться роковой, и дети не замёрзли зимним утром", - рассказал Ерлан Данкин.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства