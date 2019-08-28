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В Северном Казахстане сельского акима подозревают в получении взятки

27.08.2019, 19:56 11314
Петропавловск. 27 августа. Kazakhstan Today - Аким Тимирязевского сельского округа СКО подозревается в получении взятки, передает Kazakhstan Today.
 
Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области выявлен факт получения взятки акимом сельского округа Тимирязевского района.
 
"Аким подозревается в получении 100 тыс. тенге из ранее оговоренных 200 тыс. от гр. К. за н воспрепятствование проводимому демонтажу административного здания инфекционного отделения Центральной районной больницы Тимирязевского района. Расследование продолжается. Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом", - сообщает Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции.
 

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