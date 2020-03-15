В Северном Казахстане три сестры 30 лет жили без документов

Петропавловск. 14 марта. Kazakhstan Today - Полицейские СКО в рамках акции "Приёмная на дороге" помогли трем жительницам района Магжана Жумабаева впервые получить документы после 30 лет проживания в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Сёстры Нагумановы родились в Омской области РСФСР. В Казахстан переехали с родителями ещё в 1990 году, когда старшей из них было 6 лет. Живя в сельской местности, сёстры долгое время считали, что не нуждаются в документах. Лишь когда возникла необходимость, они обратились за консультацией в рамках акции "Приёмная на дороге" к начальнику ДП СКО полковнику полиции Марату Тулебаеву", - сообщили в пресс-службе ДП.

Полицейские выяснили, что свидетельства о рождении были утрачены, ответа на запрос от российской стороны не было. Сотрудники управления миграционной службы ДП СКО проделали большую работу по каналам посольства РК и международного бюро по правам человека. История, начавшаяся на акции "Приёмная на дороге", на ней же нашла благополучное завершение. Полицейские пригласили Дариху, Камеш и Данию Нагумановых в управление миграционной службы и вручили им документы.

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