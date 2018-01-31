В Северном Казахстане задержали пьяного водителя автобуса

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В Северном Казахстане задержали пьяного водителя автобуса30.01.2018
Общество  18:30

Петропавловск. 30 января. Kazakhstan Today - Полицейские Северо-Казахстанской области задержали водителя автобуса, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, передает Kazakhstan Today.

"В Тайыншинском районе на контрольно-пропускном пункте в селе Келлеровке был задержан водитель автобуса. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. 44-летний житель Южно-Казахстанской области направлялся домой из города Тюмени Российской Федерации. Как выяснилось, несколько лет назад он уже был лишен водительских прав за такое грубое нарушение. По данному факту составлен административный протокол по статье 608 Кодекса РК об административных правонарушениях. Водителя ждет лишение прав на три года", - прокомментировали в пресс-службе ДВД СКО.

Полицейские области продолжают работать в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Автобус".

"Мероприятие проводится для повышения уровня дорожной безопасности и упорядочения перевозок пассажиров и багажа на автомобильных дорогах области. На особом контроле - техническое состояние пассажирского транспорта, соблюдение водителями режима и отдыха при автомобильных перевозках", - сказал заместитель начальника Местной полицейской службы ДВД СКО подполковник полиции Айдын Байматов.

Всего за 8 дней оперативно-профилактического мероприятия "Автобус" полицейскими СКО выявлено 200 нарушений среди водителей общественного транспорта. Это в основном, нарушение скоростного режима, разговор за рулем по телефону, управление без права на вождение.
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