В Северо-Казахстанской области объявили штормовое предупреждение

Петропавловск. 16 августа. Kazakhstan Today - Казахстанские синоптики объявили штормовое предупреждение в Северо-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

По данным РГП "Казгидромет", 17 августа в СКО ожидается местами гроза. Днем местами шквал, град. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.

В Петропавловске 17 августа ожидается гроза. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

Департамент по чрезвычайным ситуациям СКО рекомендует принять меры для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения и предупреждения ЧС.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства