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НУР-СУЛТАН. 12 НОЯБРЯ - В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 13 ноября на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе области ожидается гололед, низовая метель. Ночью и утром на западе области возможен туман, ветер юго-западный, ночью до 5-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, на юго-западе порывы будут достигать 25 метров в секунду.

Ночью и утром на юге Карагандинской области ожидается туман. Днем на северо-западе области ожидаются гололед, низовая метель, ветер юго-западный. Днем на севере области порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области, на северо-западе, севере, востоке ожидаются гололед, низовая метель, ветер юго-западный, с переходом на северо-западный. На севере, востоке области порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

На северо-западе и юго-востоке Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ночью и утром на северо-востоке области возможен туман. На севере ожидается юго-западный ветер, на юго-востоке области порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

Днем на северо-западе Кызылординской области ожидается ветер западный, юго-западный до 15-20 метров в секунду.

Ночью на севере, днем на большей части Актюбинской области ожидается низовая метель, гололед, ветер юго-западный. В северной половине области ветер будет достигать 15-20 метров в секунду.