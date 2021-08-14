Система Orphus

В шести областях объявили штормовое предупреждение

13.08.2021 5536
В шести областях объявили штормовое предупреждение
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 13 АВГУСТА - Непогода ждет жителей в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, Акмолинской, Алматинской, Атырауской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 14 августа в Западно-Казахстанской области местами сохраняется сильная жара, 37 градусов. Ветер юго-восточный, южный, днем местами 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
14-15 августа в Актюбинской области местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность.
 
В Кызылординской области днем 14 августа, сутки 15-16 августа ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
14 августа ночью и утром в Акмолинской области местами ожидается туман. 
 
14-16 августа в Алматинской области местами ожидается гроза, град. Ветер северо-восточный, при грозе 15-20, порывы 25 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем 14 августа в Атырауской области местами ожидается ветер юго-восточный, 15-20 метров в секунду. Днем на западе области ожидается сильная жара, до 37 градусов. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая