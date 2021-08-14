В шести областях объявили штормовое предупреждение

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НУР-СУЛТАН. 13 АВГУСТА - Непогода ждет жителей в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, Акмолинской, Алматинской, Атырауской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 14 августа в Западно-Казахстанской области местами сохраняется сильная жара, 37 градусов. Ветер юго-восточный, южный, днем местами 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

14-15 августа в Актюбинской области местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В Кызылординской области днем 14 августа, сутки 15-16 августа ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

14 августа ночью и утром в Акмолинской области местами ожидается туман.

14-16 августа в Алматинской области местами ожидается гроза, град. Ветер северо-восточный, при грозе 15-20, порывы 25 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 14 августа в Атырауской области местами ожидается ветер юго-восточный, 15-20 метров в секунду. Днем на западе области ожидается сильная жара, до 37 градусов.

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