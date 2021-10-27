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В шести областях объявили штормовое предупреждение

26.10.2021, 21:20 130573
В шести областях объявили штормовое предупреждение
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Актюбинской, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", ночью и утром 27 октября на западе и в центре Актюбинской области ожидается туман.
 
Ночью и утром 27 октября на северо-западе Акмолинской области ожидается туман.
 
27 октября на востоке Карагандинской области ожидается гололед. Ночью на западе области туман.
 
27 октября ночью на юге Павлодарской области ожидается гололед, на северо-востоке области сохраняется ветер северо-западный, западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
27-28 октября на юге, западе Северо-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, 27 октября ночью на востоке области, днем на большей части 15-20 метров в секунду. 
 
27-28 октября в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. 27 октября ожидается ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-западе области и в горных районах 15-20 метров в секунду.
 

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В 2022 году в Алматы начнут разработку ПСД по пробивке еще двух улиц до БАКАД

27.10.2021, 11:18 6346
АЛМАТЫ. 27 ОКТЯБРЯ - Улицы Тлендиева и Северное полукольцо в Алматы продлят в направлении Больной алматинской кольцевой автодороги (БАКАД), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Всего к БАКАД предусмотрено строительство шести радиальных дорог, три из которых были построены еще в 2013 году (проспект Рыскулова, от улицы Саина до улицы Ф. Онгарсыновой; улица Саина, от улицы Монке би до границы города; улица Акын Сара, от улицы Абая до границы города)
 
По информации управления городской мобильности, в настоящее время реализуются два проекта по пробивке улиц до БАКАД. Это проспект Абая (от улицы Б. Момышулы до границы города) и улица Саина (от проспекта Рыскулов до улицы Монке би). Кроме того, на этапе проектирования находится проспект Рыскулова (от улицы Ф.Онгарсыновой до границы города).
 
Также планируется пробивка улиц Тлендиева и Северное полукольцо.
 

В связи с корректировкой Генерального плана развития города Алматы срок разработки ПСД по пробивкам улицы Тлендиева протяженностью 8,9 километра и улицы Северное полукольцо протяженностью 1,2 километра, со строительством транспортной развязки, планируется на 2022 год", - сообщили в управлении.


Напомним, премьер-министр РК Аскар Мамин проинспектировал ход строительства Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД) и поручил завершить работы к концу 2022 года.

Проект Евразийского банка развития по финансированию строительства Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД) признан PFI Awards транспортной сделкой года в Европе.
 

Жители Алматы просят перенести таможенную лабораторию из жилого района

27.10.2021, 09:25 14797
АЛМАТЫ. 27 ОКТЯБРЯ - Алматинцы просят перенести филиал Центральной таможенной лаборатории, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Учреждение располагается в центре густонаселенного жилого района, при этом сотрудники работают с потенциально опасными веществами. Рядом с лабораторией спортивная и детская площадки. Люди, проживающие по соседству, всерьез опасаются за свое здоровье, сообщает "Хабар 24".
 
Густонаселенный жилой квартал в Алмалинском районе, который находится в самом центре Алматы, на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Макатаева, в последнее время считается весьма проблемным. Несколько лет назад здесь построили крупный торговый центр и множество офисных зданий. Парковочных мест как всегда не хватает. Кроме того, три улицы из четырех, которые находятся по периметру квартала, недавно стали односторонними. Случайные люди стали парковать во дворах свои автомобили, а в вечернее время через эти же дворы объезжают пробки уже другие водители, навигаторы показывали, что здесь можно проехать. Дело дошло до того, что одна из машин совершила наезд, при котором возле своего дома чуть не погиб ребенок. 
 

Чтобы обезопасить наших детей, а также пожилых жителей, которые в силу состояния здоровья не могут быстро реагировать на движущийся транспорт, мы установили шлагбаумы. Их установка была согласована с акиматом. Была проведена проверка установленных на них спецустройств. Все они оснащены СГУ, чтобы в любое время суток, в том числе и в ночное время, могла заехать скорая помощь или при возникновении какой-то чрезвычайной ситуации пожарные и полиция. Все шлагбаумы работают на спецсигналы", - рассказала жительница Алмалинского района Элина Олейникова. 

 
Деньги на шлагбаумы собирали жители восьми многоквартирных домов. Очень долго шел процесс согласования со всеми уполномоченными органами. Когда наконец движение случайных автомобилей удалось ограничить, люди успокоились. Но как показали последующие события, ненадолго. Дело в том, что в этом жилом районе находится филиал Центральной таможенной лаборатории. Он расположен в здании бывшего детского сада. То, что здесь работают с потенциально опасными веществами, в учреждении подтвердили. 
 

Мы можем проводить экспертизу на исследования нефти и нефтепродуктов. Бензин - является ли бензином, какой марки. Наши таможенные эксперты это определяют", - пояснил заместитель руководителя Центральной таможенной лаборатории КГД МФ РК Батыржан Картбаев. 

 
Проблема обострилась после того, как департамент экономических расследований, с которым у таможенной лаборатории была общая территория, по какой-то непонятной причине запретил проезд спецтранспорта лаборатории через свои ворота на улицу Жибек Жолы. 
 

Они решили, что самый простой путь - это, рискуя жизнью и здоровьем жителей, проезжать по нашему двору. Мы категорически против. Мы собрали письма, подписи и в ближайшее время отправим их в надлежащие инстанции. Просим обратить внимание на нашу проблему", - сказала Элина Олейникова. 

 

Чтобы проехать к своей лаборатории, они проезжают одну детскую площадку, стадион, плюс маленькую детскую площадку. Мы, опять же, переживаем за детей. Когда с ними разговаривали, спрашивали: "Вы даете гарантию, что с вашим транспортом ничего не случится?" Они отмалчиваются. Конечно, никто не даст никакую гарантию за водителя. Всякое может быть", - переживает жительница района Юлия Москаленко.

 
Руководство Центральной таможенной лаборатории стоит на своем: проезд через дворы должен быть свободным. 
 

Мы не требуем ничего от жителей. Мы хотим осуществлять свою деятельность - беспрепятственно проезжать в здание государственного республиканского учреждения. Но со всех сторон были поставлены шлагбаумы. Там не допускают наших сотрудников, которые привозят товары, образцы. Вообще не пропускают через шлагбаумы, не дают нам пульты. Мы были вынуждены подать иск в суд. Ответчиком выступает акимат Алмалинского района", - сказал замруководителя Центральной таможенной лаборатории КГД МФ РК. 

 
Вообще, вся эта история вызывает недоумение. В последнее время город расширяется в стороны от центра. Это официальная политика властей мегаполиса. Уже давно идет процесс переноса промышленных и потенциально опасных учреждений на окраины Алматы, подальше от спальных районов. Но в случае с Центральной таможенной лабораторией интересы людей, которые просто переживают за свою жизнь и безопасность, похоже, никто не учитывает, говорится в сюжете.
 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

27.10.2021, 08:21 40177
В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 27 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Под влиянием фронтальных разделов на большей части республики ожидаются осадки (дождь, снег), на юге области дождь, лишь западные, юго-восточный регионы будут под влиянием поля повышенного давления, в связи с чем ожидается погода без осадков. На севере, северо-западе, в центре страны ночью и утром туман. На севере, юго-востоке гололед. На севере, северо-западе, юге, юго-востоке и востоке страны усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Ночью и утром на юге и западе Северо-Казахстанской области ожидаются туман, ночью на востоке, днем на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на юге Павлодарской области ожидаются гололед, на северо-востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью и утром на северо-западе Акмолинской области ожидается туман. 
 
Днем в Туркестанской области на горных перевалах ожидается ветер 15-20 метров в секунду. 
 
На западе и в центре Актюбинской области ночью и утром ожидается туман. 
 
Ночью в Костанайской области на севере, в Карагандинской области на западе туман. На севере и западе в Восточно-Казахстанской области ветер 15-20 метров в секунду. 
 
В горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, на юго-западе, северо-западе и в горных районах ветер 15-20 метров в секунду. 

В Алматы сегодня переменная облачность, температура воздуха днем составит +16+18, скорость ветра 2-7 метров в секунду. В Нур-Султане переменная облачность, температура воздуха +2+4, скорость ветра 3-8 метров в секунду.

 

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