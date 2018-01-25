В школах Караганды 25 января отменяются занятия

Караганда. 24 января. Kazakhstan Today - В Караганде из-за продолжающихся сильных морозов отменяются занятия для учащихся 0-11 классов первой и второй смены, передает Kazakhstan Today.

"25 января 2018 года ожидается понижение температуры до -35 градусов. Отменяются занятия в 0-11 классах", - сообщает nv.kz со ссылкой на отдел образования города Караганды.

Напомним, ранее сообщалось об отмене занятий в школах Астаны для учащихся 0-11(12) классов первой и второй смены, а также для студентов 1-2 курса колледжей.

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