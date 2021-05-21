В Шымкенте и ряде областей объявили штормовое предупреждение

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НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской, Туркестанской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу ГРП "Казгидромет", днем 21 мая в Атырауской области ожидается ветер северо-западный, с переходом на юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Днем местами ожидается сильная жара, 35 градусов.

В Западно-Казахстанской области ночью местами гроза. Ветер северо-западный, с переходом на юго-восточный, днем на юго-западе области 15-20 метров в секунду.

21 мая в Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный, днём местами порывы 18 метров в секунду.

Днем 21 мая в Мангистауской области ожидается сильная жара, 38-40 градусов.

21 мая в Туркестанской области в горах ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте днем 21 мая ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 21 мая на востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

21 мая в Северо-Казахстанской области ночью местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный местами 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду.

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