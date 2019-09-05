Шымкент. 4 сентября. Kazakhstan Today - В Шымкенте по подозрению в изнасиловании задержали врача, передает Kazakhstan Today.

"По данному факту сотрудниками Управления полиции Аль-Фарабийского района Департамента полиции Шымкента в ходе досудебного расследования по статье 120 части 1 и статье 121 части 1 УК РК подозреваемый был задержан", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Шымкент.

Уголовное дело с обвинительным актом направлено в прокуратуру Аль-Фарабийского района.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что жительница Шымкента, которая работала медсестрой в первой областной больнице заявила, что ее изнасиловал начальник на рабочем месте.

По ее словам, она около года проработала медсестрой в отделении нефрологии в одном кабинете с врачом. Как утверждает пострадавшая, насилие над ней было совершено 6 апреля этого года. По ее словам, никто этого не видел, так как они всегда работали в кабинете только вдвоем. Девушка не сразу пошла в полицию с заявлением об изнасиловании, пишет портал Baigenews.kz

После изнасилования я сразу не пошла в полицию. Думала, что скажу об этом начальству своему, и они что-то сделают. Тем же вечером сказала врачу-нефрологу, который работал со мной до него, он передал мои слова заведующему. На следующий день заведующий с ним поговорил, но ничего не сделал, сказал мне: "Успокойся, пусть работает". После этого я написала заявление и пошла к главврачу, он заявление принял и насильника уволили, - сказали написать заявление по собственному желанию. "Если в тюрьму не хочешь, то по собственному желанию уходи", - сказали ему", - рассказала она.

Заявление в полиции приняли, однако дело закрыли. "В полицию спустя два дня после изнасилования написала заявление, там его приняли. После меня вызвали, все экспертизы, обследования сделали, сказали, что пригласят позже. Дело завели, но в мае его закрыли за отсутствием состава преступления. Мне даже не сказали, что результаты экспертизы были готовы. Дело завели во второй раз, я обращалась в Генпрокуратуру, департамент здравоохранения, но никто ничего не делал, никуда меня не вызывали", - добавила она.

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