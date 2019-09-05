В системном получении взяток подозревают руководителя управления ГАСК МИИР РК

Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции начато досудебное расследование в отношении руководителя управления ГАСК Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан по фактам получения взяток на системной основе, передает Kazakhstan Today.

Он подозревается в неоднократном получении взяток на сумму более 8 млн тенге от руководителей компаний ряда регионов страны (Нур-Султан, Алматы, Актобе, Петропавловск, Тараз) за предоставление аккредитации по осуществлению инжиниринговых услуг технического надзора", - прокомментировали в пресс-службе.

В настоящее время подозреваемый задержан и водворен в ИВС ДП Нур-Султана, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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