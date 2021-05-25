В СКО подросток нашел гранату, копая огород

ПЕТРОПАВЛОВСК. 24 МАЯ - В селе Кызылжарского района Северо-Казахстанской области 13-летний подросток нашел старую гранату, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации Polisia.kz , 13-летний житель СКО обнаружил покрытый ржавчиной овальный предмет, когда рыхлил землю на огороде перед посадкой картофеля.

По совету матери мальчик отнес предмет одному из соседей. Тот аккуратно положил подозрительную находку на землю и незамедлительно обратился в полицию.

До прибытия взрывотехников сотрудники районного отдела полиции обеспечили оцепление, организовали эвакуацию людей из домов в радиусе 500 метров. Находка была помещена в специальный контейнер и направлена на исследование. Впоследствии опасный предмет будет уничтожен на полигоне военной части.

В ходе специальных мероприятий установлено, что данным предметом является ручная граната. Предположительно, это осколочная граната Миллса, которая широко использовалась в Первой мировой и Гражданской войнах. Корпус покрыт коррозией, маркировочных данных нет. Запал отсутствует, но взрывчатое вещество внутри еще может представлять опасность. Обращаем внимание людей на то, что при обнаружении потенциально взрывоопасного предмета категорически нельзя к нему прикасаться. Необходимо незамедлительно вызвать полицию и принять меры к эвакуации на безопасное расстояние", - рассказал начальник районного ОП Алихан Байкадамов.

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