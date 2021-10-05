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В СКО поход двух чиновников в кафе в рабочее время закончился увольнением

04.10.2021, 11:41 50248
ПЕТРОПАВЛОВСК. 4 ОКТЯБРЯ - Во время служебной командировки двое чиновников отправились отдыхать в кафе в рабочее время. Веселье закончилось боем посуды и вызовом полицейских, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Заместитель руководителя территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора Северо-Казахстанской области Сергей Калякин, также занимающий должность уполномоченного в Совете по этике, и руководитель Есильской районной территориальной инспекции этого же ведомства Танатар Айхожаев 21 мая 2021 года, "по всей вероятности, весело провели время в одном из кафе Есильского района. Официантке заведения пришлось вызвать наряд полиции", пишет Петропавловск.news
 
Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили разбитую посуду и спящего за столом в банкетном зале Танатара Айхожаева. 
 
Медицинское освидетельствование показало, что участники вечеринки находились в состоянии алкогольного опьянения средней степени, говорится в материале. 
 
Как рассказал на заседании Совета по этике 1 октября этого года руководитель Северо-Казахстанской территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора Марат Ибраев, его заместитель Сергей Калякин вместе с главным инспектором района Танатаром Айхожаевым были направлены в служебную командировку для проведения ветеринарных мероприятий. Предположительно, уладив все вопросы в районе, чиновники решили отметить это дело в кафе. 
 
По словам Марата Ибраева, об инциденте с подчиненными он узнал только через несколько дней, когда пришло письмо из отдела полиции. 
 

Не проконтролировал, как идут дела, надеясь на их порядочность и опыт работы. Когда узнал об инциденте, не стал проводить расследование и уведомлять руководство комитета, посчитал нарушение незначительным, поскольку ущерб был небольшим. Решил дождаться решения Совета по этике. В этом есть моя вина как первого руководителя", - сообщил на заседании Марат Ибраев. 

 
По неизвестным причинам, которые возмутили нескольких членов Совета по этике, заместитель руководителя Северо-Казахстанской областной территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора Сергей Калякин был уволен с должности. На Совете по этике его дело не рассматривали. Это значит, что через некоторое время он снова сможет устроиться работать на госслужбу. 
 

А вот проступок Танатара Айхожаева разобрали по полочкам, дали высказаться провинившемуся и обсудили… Он рассказал, что в кафе находился в шестом часу вечера, посуду не бил и за столом не спал", - пишет издание.

 
Отмечается, что большинство высказанных мнений звучало в защиту Айхожаева, с просьбой дать ему шанс - не увольнять, а ограничиться строгим выговором. 
 

Айхожаев был в кафе не один, а с руководством, к тому же с уполномоченным по этике Сергеем Калякиным. С руководителя должен быть более строгий спрос, чем с районного звена. Да, Айхожаев пошел в кафе в рабочее время с руководством, мы не знаем точных обстоятельств. Может быть уполномоченный по этике предложил угостить его? Куда денется районный руководитель? Сам факт употребления спиртных напитков в кафе - это не нарушение этики. У нас какая-то практика по всей республике, что нельзя госслужащим выпить в кафе, это сразу считается нарушением. Я категорически с этим не согласна. Посуду он не бил, доказательств этого нет. Употреблял напитки, но в кафе. Ушел с работы в рабочее время, но с начальством, которое, возможно, оказывало давление. Единственное упущение, что он находился там в рабочее время. Да, это нарушение трудового законодательства. На нашей практике были факты и более грубых неоднократных действий госслужащих, когда наносили большой ущерб бюджету, но мы проявляли лояльность. А тут человек в первый раз за 10 лет провинился, не нанес никакого ущерба, а мы сразу хотим его уволить", - высказала свое мнение член Совета по этике департамента по делам госслужбы Северо-Казахстанской области Инесса Куанова. 

 
Она настаивала, что Танатару Айхожаеву надо дать шанс, рассчитывая на его ответственность и совесть, и ограничиться строгим выговором.
 

Если рассматривать ответственность с учетом отягчающих обстоятельств - употребление спиртных напитков в рабочее время и нахождение в общественном месте в алкогольном опьянении - Айхожаеву можно инкриминировать увольнение. Но можно рассмотреть и как незначительный проступок, так как у него нет действующего дисциплинарного взыскания, и наказать замечанием либо строгим выговором. А если все госслужащие в течение рабочего дня захотят употребить спиртное и пойдут это делать, а мы будем говорить, что нет кадров, и закрывать глаза, завтра нам это припомнят!" - пояснила председатель совета по этике Елена Степаненко. 

 
В итоге Совет по этике рекомендовал уволить руководителя Есильской районной территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора Танатара Айхожаева. В отношении руководителя Марата Ибраева также возбуждено дисциплинарное производство. Дело будет рассмотрено на ближайшем заседании Совета.
 

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