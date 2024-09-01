31.08.2024, 18:04 26776
В СКО скончался 95-летний ветеран Великой Отечественной войны
Дмитрий Сергеев отправился на фронт в 18 лет
Фото: instagram.com/gaueznurmukhambetov
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Петропавловск. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На 96-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Сергеев. Об этом сообщил аким СКО Гауез Нурмухамбетов.
Выражаю соболезнования родным и близким нашего ветерана", - написал аким региона в своем аккаунте в Instagram.
Дмитрий Сергеев отправился на фронт в 18 лет, проходил службу в отдельном ремонтном взводе, был участником 72-й проектно-монтажной группы связистов, командиром отделения. Участвовал в боях на Южном Сахалине и в японской войне. Награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалью "За победу над Японией". После войны более 30 лет трудился на заводах имени Куйбышева и Ленина.
Дмитрий Сергеев - яркая и стойкая личность времени победителей, ставший свидетелем тяжелого периода нашей страны. Жизненный и боевой путь, подвиги ветерана - достойный пример для молодого поколения. Наша обязанность - помнить героев и не забывать их. Вечная память Дмитрию Петровичу", - написал Гауез Нурмухамбетов.
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01.09.2024, 09:13 10911
В Казахстане отмечают День знаний
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Астана. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан сегодня отмечается День знаний, 352 тысячи детей отправятся в школу впервые, передает корреспондент агентства.
В новом, 2024-2025 учебном году в Казахстане в школу пойдут более 3,9 миллиона школьников, из которых 352 тысячи - первоклассники", - сообщили в пресс-службе правительства.
Учебный год в средних школах начнется 1 сентября 2024 года и продлится до 25 мая 2025 года включительно.
1-я четверть - 8 учебных недель, осенние каникулы - 7 календарных дней (с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно);
2-я четверть - 8 учебных недель, зимние каникулы - 10 календарных дней (с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно);
3-я четверть - 10 учебных недель, весенние каникулы - 11 календарных дней (с 21 по 31 марта 2025 года включительно);
в 1-х классах дополнительные каникулы продлятся 7 календарных дней (с 10 по 16 февраля 2025 года включительно);
4-я четверть - 8 учебных недель.
Отмечается, что 1 сентября ожидается открытие 178 школ, в которых был проведен капитальный ремонт. Еще порядка 1 тысячи сельских школ распахнут свои двери после модернизации.
Вместе с этим в Казахстане открываются филиалы 33 зарубежных вузов, 7 из которых начнут свою работу уже в сентябре этого года.
В этом году по поручению главы государства было выделено дополнительно 100 грантов для подготовки научных кадров, а также впервые внедряется программа индустриального PhD. Этот формат предполагает подготовку специалистов совместно с индустрией, что позволит решать инженерно-технологические задачи в реальном секторе экономики", - говорится на сайте премьер-министра РК.
01.09.2024, 08:00 12026
Что ждет казахстанцев в сентябре
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Астана. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в сентябре текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Начало учебного года
Учебный год в средних школах начнется 1 сентября 2024 года и продлится до 25 мая 2025 года включительно.
1-я четверть - 8 учебных недель, осенние каникулы - 7 календарных дней (с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно);
2-я четверть - 8 учебных недель, зимние каникулы - 10 календарных дней (с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно);
3-я четверть - 10 учебных недель, весенние каникулы - 11 календарных дней (с 21 по 31 марта 2025 года включительно);
В 1-х классах дополнительные каникулы продлятся 7 календарных дней (с 10 по 16 февраля 2025 года включительно);
4-я четверть - 8 учебных недель.
В новом 2024-2025 учебном году в Казахстане в школы пойдут более 3,9 млн школьников, из которых 352 тыс. - первоклассники.
С 1 сентября 1,7 млн казахстанских школьников будут охвачены бесплатным питанием. Это учащиеся начальных классов и дети из социально уязвимых категорий.
Студентам, магистрантам и докторантам с 1 сентября повысят стипендии. Для студентов колледжей стипендия повысится на 50% и составит по рабочим профессиям - 43 574 тенге, для специалистов среднего звена - 41 896 тенге.
Увеличение стипендии студентов бакалавриата составит 20%, до 47 135 тенге, а обучающихся на педагогических и медицинских направлениях - до 75 600 тенге.
Обучающимся в интернатуре стипендия будет выплачиваться в размере 85 376 тенге, а в резидентуре - 123 122 тенге.
Магистрантам и докторантам стипендию увеличат на 15%: 107 061 тенге и 240 000 тенге соответственно.
2 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента
Послание президента будет посвящено перспективам политического и социально-экономического развития Казахстана на предстоящий период.
Совместное заседание палат парламента начнется в 11.00 в Астане.
В сентябре в столице Казахстана пройдут 5-е Всемирные игры кочевников
Игры пройдут в Астане с 8 по 13 сентября. Ожидается, что в V Всемирных играх кочевников примут участие 2800 спортсменов и членов официальных делегаций из 89 стран мира. Предстоит разыграть 97 комплектов медалей по 21 виду спорта. Основные соревнования пройдут на стадионе "Астана арена", ипподроме "Қазанат", в ледовом дворце "Алау", дворце единоборств имени Ж. Ушкемпирова, гостинично-спортивном комплексе "Думан". Кроме того, создана специальная площадка для соревнований по жамбы ату и теңге ілу.
К проведению игр приурочено более 150 культурных мероприятий. В частности, на территории этноаула будут организованы Музей кочевой цивилизации, город ремесленников и выставка скульптур, а в Национальном музее пройдет международная научно-практическая конференция "Кочевники: история, знания, уроки".
По предварительным прогнозам, в эти дни столицу могут посетить около 100 тысяч туристов. В связи с этим прорабатывается подготовка более 20 гостиниц и наиболее популярных локаций, активно ведутся работы по благоустройству и оформлению улиц города. На мероприятиях будут задействованы около 1500 волонтеров.
Вакцинация от гриппа, масочный режим в больницах
В Казахстане в медицинских, образовательных, социальных организациях в осенне-зимний период усилят меры по гриппу, острым респираторным вирусным инфекциям и коронавирусу. Вводится масочный режим медицинских работников в медицинских организациях. В медучреждениях будут организованы и оборудованы "фильтры" для больных с признаками ОРВИ и гриппа на входе, обеспечен температурный режим.
В сентябре текущего года начнется проведение вакцинации против гриппа.
Вакцинация девочек против ВПЧ
Внедрение вакцинации девочек в возрасте 11 лет против ВПЧ (вирус папилломы человека) планируется в сентябре текущего года. Для вакцинации против ВПЧ будет применяться 4-валентная вакцина "Гардасил", производства компании "Мерк Шарп и Доум" (США), которая сертифицирована Всемирной организацией здравоохранения и доказала свою эффективность и безопасность, отметили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.
Комитет госинспекции труда начнет работу с 1 сентября
Он позволит усилить госконтроль за соблюдением трудового законодательства и защиту трудовых прав работников.
6 августа 2024 года было принято постановление правительства РК о создании при Министерстве труда и социальной защиты населения РК Комитета государственной инспекции труда и его территориальных департаментов. Комитет начинает работу с 1 сентября 2024 года.
Спасатели ОДКБ соберутся в Казахстане на учения "Скала-2024"
Специальные учения со спасательными подразделениями государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности стартуют 6 сентября с соревнований "Казкуткару-2024".
А с 12 по 14 сентября состоится мастер-тренинг по применению беспилотной авиации.
Кроме того, в рамках программы боевой подготовки Вооруженных сил РК в период со 2 по 13 сентября 2024 года на базе учебного полигона "Матыбулак" Жамбылской области планируется проведение оперативно-тактического командно-штабного учения "Айбалта-2024".
Как рассказали в Минобороны, мероприятия боевой подготовки сопряжены с передвижением сил и средств по территории Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, областей Абай и Жетысу.
В указанный период в отдельных районах страны возможно введение ограничительных мер.
С 1 сентября для получения займа или микрокредита нужно согласие супруга
Принято постановление председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка "Об утверждении Правил получения согласия супруга (супруги) на предоставление банковского займа или микрокредита физическому лицу, минимального размера банковского займа или микрокредита, по которому необходимо согласие супруга (супруги) на получение банковского займа или микрокредита физическому лицу".
Постановлением утверждены правила получения согласия супруга (супруги) на предоставление банковского займа или микрокредита. Также утвержден минимальный размер банковского займа или микрокредита, по которому необходимо согласие, в размере тысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.
Постановление вводится в действие с 1 сентября. С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
Какой будет погода в сентябре
В сентябре погода в большинстве областей Казахстана ожидается прохладная и дождливая, лишь в начале сентября на западе страны сохранится погода преимущественно без осадков. Об этом говорится в консультативном прогнозе Казгидромета.
В северной половине страны осадки ожидаются часто в течение месяца, перерывы будут кратковременными в течение 1-3 дней. В отдельные дни по республике прогнозируются сильные дожди с грозами, градом и порывистым ветром. В северной половине страны чаще ожидаются туманы.
В первой декаде сентября температура воздуха ожидается:
- на западе страны ночью в пределах +8+15°С, днем +23+30°С;
- на юго-западе республики ночью +17+25°С, днем +28+35°С, лишь в отдельные дни - небольшое понижение температуры;
- в Актюбинской области ожидается колебание температуры воздуха ночью от +3+10°С до +10+15°С, днем от +17+25 °С до +22+27°С; в Костанайской области ночью от +2+7°С, на почве вероятны заморозки, до +8+13°С, днем от +10+18°С до +17+25°С;
- в северных и в центральных регионах Казахстана похолодает ночью до +2+10°С, но почве возможны заморозки 2°, днем до +8+15°С, в конце декады ожидается небольшое повышение температурного фона;
- на востоке республики ожидается колебание температуры воздуха ночью от +8+16°С до +2+7°С, во второй половине декады вероятны заморозки, днем от +12+23°С до +17+25°С;
- на юге, юго-востоке страны также прогнозируется колебание температуры воздуха днем от +22+30°С до +17+23°С.
Температура воздуха во второй и в третьей декадах сентября на севере, в центре и востоке республики ночью составит +3+8°С, в отдельных районах могут наблюдаться заморозки, днем температура будет колебаться от +12+19°С до +21+26°С.
На западе и в южных регионах страны температура воздуха прогнозируется ночью +7+15°С, во второй половине месяца на поверхности почвы возможны заморозки, днем ожидается колебание температуры воздуха от +25+35°С до +15+23°С.
В третьей декаде сентября в северных, центральных и восточных регионах возможен переход дождя в снег.
30.08.2024, 10:20 75381
Эксперты предупредили о новой болезни из-за электронных сигарет
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Астана. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - EVALI - поражение легких, вызванное курением вейпов и электронных сигарет, как правило, провоцируется воздействием аэрозоля, образующегося при нагревании жидкостей для вейпов, сообщили опрошенные РБК эксперты.
Болезнь развивается в ответ на непосредственное повреждение легочной ткани или как системный воспалительный ответ на различные патогенные факторы. При этом диагнозе легочная ткань быстро изменяется под воздействием воспаления. Причинами могут быть инфекционные заболевания, травмы, вдыхание токсичных веществ и другие повреждающие факторы, пояснил РБК кардиолог центральной дирекции здравоохранения (ЦДЗ) ОАО "РЖД", профессор, доктор медицинских наук Заур Шугушев.
Вместе с тем точный механизм развития EVALI пока не ясен, отметила врач-пульмонолог Ирина Окольникова.
В состав жидкостей для вейпов часто входят никотин, тетрагидроканнабинол и другие химические вещества, которые, вероятно, играют роль в развитии заболевания, пояснила эксперт. На практике состав этих жидкостей нередко не раскрывается, они могут содержать опасные для здоровья человека вещества, отметила врач.
Шугушев уточнил, что смеси для вейпинга зачастую включают пропиленгликоль, глицерин, никотин и ароматические вещества, которые при нагревании могут выделять токсические соединения, включая формальдегид, ацетальдегид и акролеин. Вдыхание этих веществ может стать пусковым механизмом развития острых воспалительных процессов в легких, предупредил врач.
В частности, у курящих вейпы могут диагностировать химическое раздражение и воспаление эпителиальных клеток дыхательных путей и альвеол. Также у них могут проявиться оксидативный стресс (повреждение клетки в результате окисления ее компонентов) и различные иммунные реакции.
EVALI может развиться в синдром острой дыхательной недостаточности (ARDS), предупредили Окольникова и врач общей практики, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. Пациенту с таким диагнозом требуется искусственная вентиляция легких. По словам Хухрева, у больного воспаляется вся легочная ткань, поэтому легкие теряют способность насыщать кровь кислородом.
Смертность от ARDS составляет 30-50%, что делает это состояние чрезвычайно опасным, добавил специалист.
Специфических методов лечения EVALI на данный момент нет, однако кортикостероиды, которые помогают снизить воспаление в легких, могут быть эффективны в отдельных случаях, считает Окольникова.
Напомним, в июне в Казахстане вступил в силу запрет на вейпы.
30.08.2024, 09:27 77916
С Днем Конституции!
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Астана. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Редакция информационного агентства Kazakhstan Today поздравляет своих читателей, подписчиков с Днем Конституции!
Желаем вам и вашим близким здоровья и счастья! Пусть каждый гражданин Казахстана живет в процветающем государстве, где в полной мере соблюдаются его права.
В День Конституции во всех областях и городах республики проходят массовые праздничные гулянья и концерты.
29.08.2024, 12:40 117091
В Казахстане могут ввести сбор биометрических данных при регистрации SIM-карт
Пока эти требования еще не утверждены
Фото: Depositphotos.com
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Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан могут ввести сбор биометрических данных при регистрации SIM-карт.
В Министерстве цифрового развития считают, что это поможет в борьбе с телефонными мошенниками, которые регистрируют номера, используя копии чужих документов, сообщает телеканал КТК.
Далее с этих абонентских номеров совершают преступления в финансовом секторе страны. И как раз чтобы устранить вот эту проблему, принято решение совместно с органами, ответственными за нацбезопасность, о том, что необходимо внедрить верификацию абонентов посредством идентификации биометрических данных", - пояснил главный эксперт управления мониторинга и развития проектов беспроводной связи Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК Азамат Сериктаев.
По данным телеканала, пока эти требования еще не утверждены. Но подобного рода предложение уже опубликовано на сайте "Открытые НПА". Его обсуждение продлится до 10 сентября.
Между тем эксперты в области кибербезопасности считают, что сбор биометрических данных при регистрации SIM-карт действительно может помочь в борьбе с преступниками, но работать без сбоев такая мера, скорее всего, будет только в случае приобретения небольшого количества номеров. Тем временем мошенники покупают SIM-карты сотнями, а то и тысячами.
Это происходит через корпоративные тарифы, как правило. Поэтому здесь можно говорить, что, да, в отдельных конкретных случаях, несомненно, это будет работать, и лишний раз мошенники подумают, прежде чем оставлять свои данные. Но в больших объемах, где действительно это работает, когда покупают тысячи SIM-карт для так называемых SIM-ферм, чтобы совершать мошеннические звонки, конечно, это работать не будет, либо требует очень серьезной доработки", - заявил независимый эксперт по кибербезопасности, IT и маркетингу Евгений Питолин.
Ранее сообщалось, что биометрию планируют ввести во всех аэропортах Казахстана.
28.08.2024, 21:03 146791
В Алматы состоялся тест-драйв китайских автомобилей в рамках мероприятия "Поездка в будущее"
Фото: Генеральное консульство КНР в Алматы
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Алматы. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 28 августа генеральное консульство КНР в Алматы совместно с компанией "Астана Моторс" провело мероприятие под названием "Поездка в будущее", в рамках которого состоялся тест-драйв китайских автомобилей. В мероприятии приняли участие генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй, представитель Министерства иностранных дел Казахстана в Алматы Абдрашов, управляющий директор по развитию бизнеса МК "Астана Моторс" Акылбек Анарбаев, а также представители дипломатических миссий, аккредитованных в Алматы, сообщает пресс-служба генерального консульства КНР в Алматы.
На сегодняшний день Китай является мировым лидером по производству, потреблению и экспорту автомобилей. Развитие сотрудничества в автомобильной отрасли является важным элементом высококачественной реализации инициативы "Один пояс, один путь" между Китаем и Казахстаном. В первой половине текущего года через пограничные переходы Хоргос и Алашанькоу в Казахстан было экспортировано более 200 тысяч автомобилей, которые затем распределялись по всему миру. По данным казахстанской стороны, такие марки, как Chery, JAC, Changan, Haval, Jetour и Geely, вошли в число десяти самых продаваемых автомобилей в Казахстане. В консульстве надеются, что китайские автомобили будут и впредь привносить больше безопасности, удобства и комфорта жителям Казахстана и других стран.
Благодаря интерактивному тест-драйву гости мероприятия получили возможность более глубоко и всесторонне ознакомиться с китайскими автомобилями. Участники высоко оценили инновационные технологии, интеллектуальные системы, высокие эксплуатационные характеристики и премиальное качество китайских автомобилей.
28.08.2024, 21:01 147991
Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" обратился к главе государства
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
По словам авторов обращения, изменение часового пояса негативно отразилось на самочувствии миллионов граждан и нарушило их устоявшиеся биоритмы. В этой связи инициатор петиции через государственный портал создал петицию, с которой обратился к Министерству торговли и интеграции с просьбой вернуть прежний часовой пояс. Петиция нашла отклик в сердцах тысяч казахстанцев, которые, несмотря на многочисленные технические препятствия, смогли ее подписать, и петиция досрочно, всего за 47 дней вместо шести месяцев, набрала необходимые 50 000 подписей. После чего Министерство торговли и интеграции организовало заседания.
Заседания проводились с многочисленными грубейшими нарушениями процедур, среди которых отсутствие регламентов заседаний, предвзятое отношение к заявителю и к его сторонникам, ограничение выступлений сторонников петиции, игнорирование их вопросов к другим участникам заседания со стороны госорганов и к приглашенным ими экспертам. Второе заседание по рассмотрению петиции было проведено под председательством депутата мажилиса РК Еркин Абиль. В то время как АППК РК не предусматривает делегирования полномочий государственного органа по рассмотрению петиции третьим лицам. В зачитанном проекте решения утверждалось, что доводы, приведенные инициатором петиции и его рабочей группой, не нашли подтверждения. Но дело в том, что "ученые" рабочей группы Минторговли и не искали подтверждений. Тенденциозный подбор фактов в пользу и в оправдание своего решения наукой не является. Такой антинаучный подход, возможно, объясняется тем, что привлеченные министерством ученые эксперты таковыми не являются. Они неизвестны в научных кругах, не обнаружены их публикации именно по этой тематике в общепризнанных мировых научных журналах. С юридической точки зрения постановление правительства о переводе в единый часовой пояс в корне не обосновано и нарушает как минимум три конституционных права человека - право на здоровье, право на жизнь и право на участие в управлении делами государства", - пишет в обращении Руслан Лепский.
Авторы обращения считают, что во всех 11 областях, 11 областных центрах, 3 городах республиканского значения с населением более 15 миллионов человек (что составляет 76 процентов от всего населения страны), которые планировалось затронуть переводом времени, должны были пройти публичные открытые слушания, на которых госорганы должны были представить данные соцопросов, социсследований и другие материалы.
Правительство должно было услышать мнение народа ДО принятия решения, а не ПОСЛЕ. С первого месяца введения единого часового пояса в соцсетях множество гневных комментариев граждан с требованием вернуть время", - пишет Руслан Лепский и его сторонники.
Авторы обращения считают, что сама затея с переводом огромной страны в один часовой пояс, реализация этой затеи, невысокая квалификация состава рабочей группы госоргана и ее экспертов, которые не усомнились в правомерности и обоснованности этого шага, продемонстрировали всей стране крайнюю степень некомпетентности госоргана, бюрократический, поверхностный, односторонний подход Минторговли к подготовке государственного решения, которое отразилось на жизни, здоровье, интересах почти 80 процентов населения страны, игнорирование мнения общества, здравого смысла, норм АППК, Этического кодекса госслужащих и др.
По сути петиция "Вернем время обратно назад" должна была исправить чудовищную ошибку, которую допустил госорган. Однако Минторговли использовало все имеющиеся у него ресурсы и рычаги не для исправления ошибки, а для ее оправдания. Тем самым Минторговли подорвало доверие общества к нарождающемуся институту петиций, который должен был служить инструментом снижения напряжения в обществе, а не его роста. В связи с вышеизложенным, обращаемся к вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, как к гаранту Конституции и просим вас защитить конституционные права граждан, которые были нарушены постановлением правительства РК о введении единого часового пояса и принять меры для отмены данного постановления как антиконституционного. Кроме того, есть все основания признать данное постановление не действительным по вышеизложенным причинам", - говорится в обращении.
Напомним, 1 марта 2024 года, Казахстан перешел на единый часовой пояс. Однако в обществе не оценили нововведение, многие граждане до сих пор не смогли адаптироваться к новому времени. Казахстанцы запустили петицию о возврате прежних часовых поясов. Петиция за короткое время собрала 50 тысяч подписей и была принята к официальному рассмотрению. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции. В соцсетях многие граждане до сих пор массово высказывают недовольство принятым решением.
28.08.2024, 10:55 163036
Волочил собаку, привязав к автомашине: полиция Алматинской области возбудила уголовное дело в отношении живодера
Фото: скриншот из видео
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Конаев. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено жестокое обращение с животным - водитель волочил собаку, привязав к автомашине. Полиция отреагировала на инцидент.
В описании к видео сообщается, что инцидент произошел в поселке Жандосово Алматинской области.
В ходе мониторинга социальных сетей обнаружено видео, где мужчина волочил собаку, привязав за автомашину. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УП Карасайского района установили, задержали и доставили в полицию 28-летнего мужчину. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными", - проинформировали в полиции.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?