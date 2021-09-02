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В СКО свыше 4 тысяч сельчан привлечены к ответственности за бродячий скот

01.09.2021 9046
В СКО свыше 4 тысяч сельчан привлечены к ответственности за бродячий скот
Фото: ДП СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. 1 СЕНТЯБРЯ - В Жамбылском районе СКО сразу трёх сельчан привлекли к ответственности полицейские за вольный выпас, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Объезжая обслуживаемую территорию, близ одного из сёл участковый инспектор полиции обнаружил на обочине трассы Пресновка - Кайранколь около 10 коров, сообщает пресс-служба департамента полиции СКО. 
 
В результате за допущение вольного выпаса трое сельчан привлечены к ответственности по статье 408 Кодекса РК об административных правонарушениях.
 

Вольный выпас облегчает преступный промысел скотокрадов. Внезапное появление животных на дороге представляет угрозу для жизни и здоровья участников движения. К слову, в нынешнем году в СКО уже был зарегистрирован случай ДТП с участием бродячих животных, тогда пострадал один человек", - рассказал первый заместитель начальника ДП СКО полковник полиции Канат Айтбаев.

 
Всего с начала года в области зарегистрировано свыше 4 тысяч нарушений по статье 408 КоАП РК.
 

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