В соцучреждениях Алматы установят видеокамеры в слепых зонах

АЛМАТЫ. 5 МАРТА - Внедрение системы видеонаблюдения, которая должна охватить все "невидимые" участки в медико-санитарных, образовательных и пенитенциарных учреждениях, а также в специальных помещениях полиции обсудили на специальном совещании с участием заместителя акима Алматы Ержана Бабакумарова и уполномоченным по правам человека в РК Эльвирой Азимовой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Главной целью преодоления слепых зон в социальных объектах является укрепление гарантий защиты прав человека от несоответствующего обращения. В этой связи ликвидация слепых зон планируется в медико-социальных учреждениях, расположенных в городе Алматы, сообщили в пресс-службе акима города.

Как сообщила Эльвира Азимова, планируется разработать единое нормативное постановление с обозначенными целями и задачами установки видеокамер. При этом термин "слепая зона" соблюдает баланс между гарантией правопорядка и соблюдением прав человека, не покрывая места личного пространства и гигиены (душевые и т.д.).

Данная работа будет сопровождаться усиленным общественным контролем.

В свою очередь, представители Министерства образования и прокуратуры города выступили с рекомендациями по установлению видеонаблюдения с соблюдением требований законодательства и прав ребенка, а также рассказали об опыте дошкольных учреждений и школ.

Кроме того, на совещании детально рассмотрели положительный опыт департамента полиции города по ведению видеонаблюдения и вопросам хранения и доступа к данным.

Результатом совещания стало принятие Соглашения между акиматом города Алматы с одной стороны в лице управлений образования, общественного здоровья, социального благосостояния и уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан, Общественным фондом "Хартия за права человека" по совместной работе по ликвидации слепых зон. По итогам совещания заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров дал ряд конкретных поручений городским управлениям образования, здравоохранения, а также по согласованию - управлению социального благосостояния", - проинформировали в пресс-службе.

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