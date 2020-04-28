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В соцсетях распространяют ложную информацию о бесплатной раздаче продуктовых корзин на Центральном рынке Алматы (ВИДЕО)

27.04.2020, 11:26 12583
Алматы. 27 апреля. Kazakhstan Today - В соцсетях распространяют ложную информацию о бесплатной раздаче продуктовых корзин на Центральном рынке Алматы, передает Kazakhstan Today.
 
В Сети пользователи рассылают видеоролик, в котором сообщается, что на Центральном рынке пенсионеры и инвалиды при предъявлении пенсионного удостоверения могут получить бесплатно продуктовую корзину.
 
Как выяснилось, данная акция проходит в Кыргызстане, никакого отношения к городу Алматы не имеет. Об акции сообщил кыргызский актер, спортсмен Марат Джуманалиев на своей странице в Instagram. Позже данную информацию стали распространять в Интернете с пометкой о том, что она проходит в городе Алматы, сообщили в акимате города.
 
В акимате напомнили, что распространение ложной информации преследуется по закону.

 

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