В соцсетях распространяют ложную информацию о бесплатной раздаче продуктовых корзин на Центральном рынке Алматы (ВИДЕО)

Алматы. 27 апреля. Kazakhstan Today - В соцсетях распространяют ложную информацию о бесплатной раздаче продуктовых корзин на Центральном рынке Алматы, передает Kazakhstan Today.

В Сети пользователи рассылают видеоролик, в котором сообщается, что на Центральном рынке пенсионеры и инвалиды при предъявлении пенсионного удостоверения могут получить бесплатно продуктовую корзину.

Как выяснилось, данная акция проходит в Кыргызстане, никакого отношения к городу Алматы не имеет. Об акции сообщил кыргызский актер, спортсмен Марат Джуманалиев на своей странице в Instagram. Позже данную информацию стали распространять в Интернете с пометкой о том, что она проходит в городе Алматы, сообщили в акимате города.

В акимате напомнили, что распространение ложной информации преследуется по закону.





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