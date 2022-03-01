В спецЦОНе Алматы заработал автодром с новой GPS-системой

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Прохождение практического экзамена осуществляется посредством спутникового сигнала, без участия магнитных датчиков, как это было раньше, рассказали в пресс-службе НАО "ГК "Правительство для граждан".
Раньше датчики считывания упражнений монтировались под бампер, поэтому если кандидаты наезжали на бордюры, автотранспорт на долгое время выходил из строя. Теперь необходимое оборудование установлено в салоне, так что даже в случае мелкой аварии авто будет исправно показывать, сдан необходимый элемент или нет", - рассказал первый заместитель председателя правления госкорпорации Суйениш Абдильдин.
Планируется, что по новой системе автодром спецЦОНа №1 Алматы сможет принимать около 100 курсантов в день.
В ведомстве отметили, что в Алматы функционируют пять специализированных ЦОНов, в которых автовладельцы могут заменить водительские удостоверения и перерегистрировать авто.
В спецЦОНах микрорайонов Саялы и Кемель функционируют автодромы для сдачи практического экзамена.