В степи Казахстана на свет появились первые сайгачата

Нур-Султан. 6 мая. Kazakhstan Today - В степи Казахстана начался окот сайгаков, передает Kazakhstan Today.



"Буквально пару дней назад в степи начался окот сайгаков. И вот мы встречаем первых новорожденных сайгачат. Продолжение рода - это самый важный период в жизни каждого сайгака и всего живого на этом свете", - рассказал пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет в Facebook.



По его словам, новорожденных степных антилоп ждет нелегкая жизнь. Слабые умирают, некоторых съедают хищники и только сильные остаются в живых. Таковы законы природы.



Ежегодно в начале мая сайгаки выводят свое потомство, и этот период длится всего лишь пару недель. За это время в разных уголках Казахстана рождаются сайгачата. Каждый год в этот период спокойная теплая погода сменяется холодной, дождливой и ветреной.



"Наши предки это явление называли "куралайдын салкыны". Они знали, что в этот период на свет появляются сайгачата", - пояснил Сакен Дилдахмет.



Он также отметил, что в период окота самцы сайгаков окружают рожениц, охраняя их от хищников. А инспекторы Охотзоопрома и территориальных инспекций лесного хозяйства и животного охраняют их от браконьеров и наблюдают, чтобы не было массовой гибели.



"Скоро сайгачата окрепнут и начнут свою кочевую жизнь", - добавил Дилдахмет.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства