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В столице до 20 августа перекрыты улицы Акана серi и №189

03.08.2020, 18:14 5698
В столице до 20 августа перекрыты улицы Акана серi и №189
Нур-Султан. 3 августа. Kazakhstan Today - В Нур-Султане на период с 4 по 20 августа полностью перекрыто движение на улицах Акана серi и №189, передает Kazakhstan Today.
 
В связи с проведением дорожно-строительных работ улицы Акана серi (Оренбургская) и №189 (Сейфуллина) будут полностью перекрыты с 4 по 20 августа, сообщили в городском управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. 
 
Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. 
 

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