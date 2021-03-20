В столице и 13 областях объявили штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. 19 МАРТА - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Туркестанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Актюбинской, Кызылординской, Костанайской, Атырауской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской и Мангистауской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 20 марта в Павлодарской области местами ожидается туман.

20-21 марта в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, 20 марта 15-20 метров в секунду, днем местами 23-28 метров в секунду, 21 марта местами 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23-28 метров в секунду.

В Нур-Султане ночью и утром 20-21 марта ожидается туман, гололед. Днем 20, сутки 21 марта ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

20-21 марта в Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, 15-20 метров в секунду, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более. 21 марта местами ожидаются туман, гололед.

20-21 марта в Алматинской области ожидается ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более. Ночью и утром 20, сутки 21 марта местами ожидается туман.

20 марта в Актюбинской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду.

20 марта в Кызылординской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.

20 марта в Костанайской области на большей части ожидаются осадки (дождь, снег). Местами туман, гололед, низовая метель. Ветер южный, юго-западный ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами 23-28 метров в секунду.

20 марта в Атырауской области местами ожидается туман. Ветер западный, северо-западный местами 15-20 метров в секунду.

20-21 марта в Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду, 20 марта порывы 23-28 метров в секунду.

20 марта в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

20-22 марта в Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, днем гроза. 20-22 марта местами ожидается ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, 20 марта порывы 23-28 метров в секунду.

20 марта в Мангистауской области местами ожидаются гроза, туман. Ветер юго-западный, западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

20 марта в Туркестанской области утром и днем местами ожидается сильный дождь. Местами ожидаются гроза, ветер юго-западный, западный, 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте утром и днем 20 марта ожидается сильный дождь. Временами ожидаются гроза, ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 метров в секунду.

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