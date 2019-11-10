Нур-Султан. 9 ноября. Kazakhstan Today - В столице и четырех регионах Казахстана из-за непогоды объявили штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

В частности, в Северо-Казахстанской области 9 ноября местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Петропавловске 9 ноября ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 метров в секунду, сообщается на сайте "Казгидромета".

9 ноября в Костанайской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Костанае 9 ноября ожидается ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, днем порывы 18 метров в секунду.

Сегодня в Акмолинской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед, метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, восточный, местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау 9 ноября ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане, по данным синоптиков, сегодня ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

Кроме этого, днем 9 ноября в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами ожидается метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.

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