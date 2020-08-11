В столице и семи областях РК объявлено штормовое предупреждение

Нур-Султан. 10 августа. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По информации РГП "Казгидромет", 11 августа на большей части Акмолинской области ожидается дождь, местами сильный дождь. Местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане 11 августа также ожидается гроза, возможен град. Ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 11 августа в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря, ветер северо-восточный, с переходом на западный, местами 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области завтра ожидается дождь, местами сильный. Местами ожидаются гроза, днем местами шквал, град. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области местами ожидается северо-западный ветер 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области днем местами ожидается сильный дождь. Местами гроза, шквал, град. Ночью и утром местами туман. Местами ожидается юго-западный ветер с переходом на северо-западный, 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области ожидается ветер северо-западный, местами 18 метров в секунду.

В Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер западный, местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Вероятность шторма составляет 85-100%.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства