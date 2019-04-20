В столице из-за ухудшения погоды отменили субботник

Об этом он сообщил на своей странице в "Фейсбуке".
Дорогие астанчане и гости столицы! Погода в нашем городе всегда непредсказуема. И завтра, увы, прогноз обещает нам холод, снег и дождь. В такую погоду выходить на улицу, тем более на "чистый флешмоб" и посадку деревьев, совсем некомфортно. Учитывая погодные условия, я предложил перенести первый городской субботник", - написал глава города.
Он выразил надежду, что горожане не растеряют энтузиазма и примут участие в самой массовой акции по очистке столицы после установления теплой погоды.
Я прошу и призываю всех не растерять вашего энтузиазма. Надеюсь, что в Нур-Султан снова вернётся тёплая погода и мы все весело и с пользой проведём время! О дате проведения общегородского субботника будет объявлено дополнительно", - написал аким.
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