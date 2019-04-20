В столице из-за ухудшения погоды отменили субботник

"Это сокровищница великих произведений и исполнений знаковых фигур казахской литературы. Это не просто поэтический или песенный сборник, это наше наследие, на котором мы должны воспитывать подрастающее поколение казахстанцев. Наша задача - донести все до как можно большего числа граждан".