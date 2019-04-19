В столице назначен новый руководитель управления занятости и социальной защиты

Нур-Султан. 18 апреля. Kazakhstan Today - Заместитель акима города Нур-Султана Нурлан Нуркенов представил коллективу нового руководителя управления занятости и социальной защиты Сауле Нургожину, передает Kazakhstan Today.

Сауле Нургожина до назначения работала заместителем руководителя столичного управления занятости и социальной защиты, сообщили в пресс-службе акима Нур-Султана.

Нургожина - уроженка Акмолинской области, родилась 5 ноября 1974 года. Образование экономическое, юридическое. Окончила Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова, Академию финансовой полиции АФП Республики Казахстан. Магистр государственного и местного управления (Академия государственного управления при президенте РК). Трудовой стаж начала в 1991 году по специальности "бухгалтер". До 2000 года являлась председателем территориального комитета ГП "Горкоммунхоз". Работала ведущим специалистом, главным специалистом отдела внутренней политики и социальной сферы аппарата акима района Сарыарка города Астаны, с 2003 года возглавила отдел внутренней политики и поддержки предпринимательства аппарата районного акимата. С 2005 по 2012 год - начальник отдела социальной сферы и предпринимательства аппарата акима района Сарыарка города Астаны. 2012 год - руководитель аппарата района Сарыарка. С 2012 по 2015 годы - заместитель акима района Сарыарка города Астаны. С 2015 по 2019 годы - заместитель руководителя столичного управления занятости и социальной защиты. Награждена юбилейной медалью "Казакстан Республикасынын Тауелсіздігіне 20 жыл" (2011); нагрудным знаком "Элеуметтік-енбек саласынын уздігі" (2017); почетной грамотой Республики Казахстан (2018).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства