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В столице ожидается похолодание, гроза, град и гололед

29.04.2019, 18:31 6319
Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - В столице ожидается похолодание, гроза, град и гололед, передает Kazakhstan Today.
 

По данным РГП "Казгидромет", днем 30 апреля ожидаются осадки (дождь, снег), гроза, град, гололед. Ветер северо-западный, порывы до 15-20 метров в секунду. Понижение температуры воздуха днем до 0-2 тепла", - сообщили в ДЧС Нур-Султана.

 
ДЧС рекомендует жителям и гостям столицы следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях. На улице старайтесь держаться подальше от столбов, деревьев, рекламных щитов, опор ЛЭП и проводов. Строительным объектам следует принять дополнительные меры по защите населения и территории от воздействия неблагоприятных погодных условий, а также по возможности ограничить деятельность строительно-монтажных работ на объектах строительства.
 
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону 112.
 

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