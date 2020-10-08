В столице перекроют участок улицы Бейсековой

Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - Участок улицы Бейсековой перекроют в столице с 8 по 11 октября, передает Kazakhstan Today.

В рамках строительства тепломагистрали пятого ввода планируется начать работы по улице Ш. Бейсековой, в районе пересечения улицы Окжетпес. В связи с этим, с 8 по 11 октября на указанном участке будет перекрыто движение автотранспортных средств", - сообщили в акимате.

Жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

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