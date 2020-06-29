Нур-Султан. 28 июня. Kazakhstan Today - В столице за июнь выпало почти три месячные нормы осадков, сообщили в пресс-службе РГП "Казгидромет".





Фактическое количество выпавших на Нур-Султан осадков превышает месячную норму. А всего с 1 по 28 июня только на столицу выпало 96 мм осадков, что приравнивается почти к трем месячным нормам", - говорится в сообщении.

Напомним, специалисты РГП "Казгидромет" в консультативном прогнозе на июнь ожидали, что в течение месяца с частой сменой циклонов и антициклонов жаркие дни без осадков будут сменяться прохладной погодой с дождями и грозами.

Для жителей столицы сегодня синоптики также прогнозируют дождь, грозу, а также порывистый ветер.

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