В столице завершили строительство первого блока долгостроя "Алтын шар"

Нур-Султан. 15 октября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане завершено строительство первого блока долгостроя "Алтын шар", передает Kazakhstan Today.

После рабочего дня встретился с дольщиками. При заходе на долгострой "Алтын шар" строительные работы на объекте были полностью заморожены, у домостроительного комбината "GLB" были миллионные долги перед строителями и кредиторами, которые сейчас погашаются. Многоквартирный жилой комплекс состоит из трех блоков, строительство возобновляли с мертвой точки в ручном режиме. Государством была оказана помощь в возобновлении работы стройкомбината. Завершили строительство первого блока дома, ввели его в эксплуатацию. Дольщикам "Алтын шар" (блок №1) начали выдавать ключи, оформлять документы. Это почти 200 семей. Квартиры в чистовой отделке. Часть семей уже заехала в свое долгожданное жилье", - написал аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в "Инстаграм".

По его словам, до конца года планируется завершить строительство второго блока данного ЖК.

Решится проблема еще почти 200 дольщиков. Также поручил усилить работы на третьем блоке - там свои квартиры ожидают 218 семей. Проложили временные подъездные пути к дому, по завершении строительства МЖК приступим к благоустройству территории. Домостроительный комбинат также задействован в завершении строительства долгостроя "Багыстан" - теперь предстоит завершить работы на данном проблемном долгострое. Кроме того, ДСК задействован в строительстве социального доступного жилья. Возобновление работы стройкомбината позволяет без ущерба качеству сократить сроки возведения домов и снизить себестоимость квадратных метров", - написал Алтай Кульгинов.

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