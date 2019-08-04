В субботу на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами

Алматы. 3 августа. Kazakhstan Today - В субботу на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды - местами по республике пройдут дожди с грозами, лишь на юге республики сохраняется погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Местами ожидаются усиление ветра, шквал, на юго-востоке пыльная буря, возможно выпадение града, сообщает "Казгидромет".

В Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидается шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы 23-28 метров в секунду, возможен град. В Акмолинской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду. В Туркестанской, днем в Жамбылской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Утром в Алматинской области также ожидается усиление ветра до 18-23 метров в секунду, с пыльной бурей, возможен град.

Днем в Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях ожидается сильная жара. В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Карагандинской, местами в Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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