В субботу на большей части Казахстана ожидаются осадки

Алматы. 4 января. Kazakhstan Today - В субботу, 4 января, на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, на севере республики - снег. Местами ожидается туман, гололед, метель и усиление ветра, передает Kazakhstan Today.

В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, метель, усиление ветра до 15-23 метров в секунду. В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, метель, усиление ветра до 15-23 метров в секунду. В Жамбылской, Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской областях местами гололед. В Алматинской области, в районе Жаланашколя, ожидается усиление ветра до 18-23 метров в секунду, в Карагандинской области местами низовая метель, в Туркестанской области местами усиление ветра до15-20 метров в секунду, сообщает "Казгидромет".

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