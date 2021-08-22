В субботу на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков

НУР-СУЛТАН. 21 АВГУСТА - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 21 августа 2021 года, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По-прежнему под влиянием антициклона на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь в горных районах юго-востока и юга РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. По республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на юго-востоке - град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области, в горных и предгорных районах, днем ожидаются гроза, град, на северо-востоке области пыльная буря, на северо-востоке и юго-западе области усилится ветер 15-20 метров в секунду.

В горных районах Алматинской области днем ожидается гроза, на северо-востоке области усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области ожидаются на западе пыльная буря, в горных районах и на западе области усиление ветра о 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду, днем в горных районах - гроза. На юго-востоке и юге Кызылординской области ожидаются усиление ветра о 15-20 метров в секунду, днем - пыльная буря.

На юге Карагандинской, в горных районах и юго-западе Восточно-Казахстанской, днем на юго-западе Западно-Казахстанской областей ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях сохраняется очень сильная жара, на юге Мангистауской, Костанайской, на юго-западе Акмолинской области сохраняется сильная жара.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской, на большей части Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей, на западе Карагандинской, на юге Костанайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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