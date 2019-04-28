В субботу на большей территории Казахстана пройдут осадки

Нур-Султан. 27 апреля. Kazakhstan Today - На большей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов снова пройдут осадки, на востоке республики сильные. Местами сохраняются туман, усиление ветра, гроза, возможен град, на севере - низовая метель, на юге - шквал, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", в Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области местами усилится ветер до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, возможен град. В Карагандинской области местами ожидается туман, ветер 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, шквал, пыльная буря. В Туркестанской области днем местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду, возможен град.

В Костанайской, Павлодарской областях местами ветер 15-20 метров в секунду, ночью туман, гололед. В Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Атырауской областях местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Акмолинской - ночью и утром гололед. В Мангистауской области местами туман.

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