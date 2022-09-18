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В субботу в большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

17.09.2022, 09:00 17006
В субботу в большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
НУР-СУЛТАН. 17 СЕНТЯБРЯ - Большая часть территории Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием обширного холодного антициклона, сохраняется преимущественно погода без осадков, в ночные часы - туманы и заморозки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, северо-западе, юге, юго-востоке страны пройдут дожди с грозами, на востоке страны - осадки в виде дождя и мокрого снега. По РК ожидается усиление ветра", - информирует РГП "Казгидромет".

 
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, на юге Атырауской, в центре Павлодарской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Ночью на севере, юго-востоке Акмолинской, на северо-востоке Карагандинской, Восточно-Казахстанской, на севере, западе Абайской, на юго-востоке Северо-Казахстанской областей сохраняются заморозки 3 градуса. 
 
Ночью на северо-востоке Улытауской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 1 градус.
 

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Утильсбор при легализации автомобилей уплачиваться не будет - МВД

17.09.2022, 09:32 16331
Утильсбор при легализации автомобилей уплачиваться не будет - МВД
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 17 СЕНТЯБРЯ - В Министерстве внутренних дел рассказали о процедуре легализации автомобилей, ввезенных до 1 сентября 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Для проведения легализации автомобилей, ввезенных до 1 сентября текущего года, к настоящему времени разработаны поправки в Экологический и Налоговый кодексы. 
 
Граждане будут оплачивать только сбор за первичную регистрацию в размере порядка 200-250 тысяч тенге. Утильсбор при легализации оплачиваться не будет, информирует Polisia.kz.
 

Поправки в кодексы вступят в силу с января следующего года, поэтому легализация будет проводиться со следующего года. Уже сформированы списки автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября текущего года. Автомобили, ввезенные позднее, под легализацию не попадут и будут регистрироваться на общих основаниях", - рассказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов.

 
На сегодня МВД и другими государственными органами разрабатываются способы для максимально простой и понятной процедуры легализации автомобилей. Прорабатывается возможность подачи онлайн-заявления в полицию для легализации автомобилей. Будет организована работа контакт-центров полиции. 
 
Тусупов уточнил, что зарегистрированным автомобилям будут выдаваться обычные белые номера, каких-либо ограничений на распоряжение полиция накладывать не будет. 
 
Также он отметил, что автомобили, не являющиеся товаром Евразийского экономического союза, должны будут оплатить таможенные пошлины. Для этого Министерством финансов также вырабатываются приемлемые для граждан механизмы таможенного декларирования. 
 
После выработки всех условий проведения легализации будет принято соответствующее постановление правительства. 
 
Требований по возрасту и экологическому классу не будет.
 

По остальным требованиям решение сейчас принимается с учетом национального и международного законодательства. Также хотим сообщить, что даже с учетом введенного усиления ответственности по отдельным видам нарушений никаких специальных рейдовых мероприятий по иностранным автомобилям полицией проводиться не будет. Поэтому информация, распространяемая в различных социальных сетях, по вопросам страхования или преследования автовладельцев является некорректной, просим автовладельцев доверять официальной информации государственных органов", - акцентировал зампред комитета.

 
Спикер добавил, что полиция при надзоре за дорожным движением будет ориентирована на проведение разъяснительной работы о необходимости легализации иностранных автомобилей. 
 
Ранее сообщалось, что под легализацию не попадут "криминальные" и нерастаможенные автомобили.

Напомним, президент Казахстана, выступая с посланием народу РК,  поручил провести легализацию автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года.
 

HONOR объявляет о выходе на рынок и запуске трех смартфонов серии Х в Казахстане

16.09.2022, 19:11 28751
HONOR объявляет о выходе на рынок и запуске трех смартфонов серии Х в Казахстане
Фото: Компания HONOR
НУР-СУЛТАН. 16 СЕНТЯБРЯ - Компания HONOR объявляет о выходе на казахстанский рынок и запуске трех смартфонов HONOR X9, X8 и X7. Каждое устройство отличается по дизайну и своим характеристикам, но их объединяет безрамочный FullView-экран, производительный процессор Snapdragon 680 и доступные для всех сервисы Google (GMS), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
HONOR выходит на рынок Казахстана как независимая компания, которая производит технологичные устройства в различных категориях - смартфоны, ноутбуки, носимые и аудиоустройства, устройства для дома и офиса и многие другие, информирует пресс-служба компании. 
 

Безусловно, наша цель - оперативно расширять модельный ряд и представленность во всех категориях. Вместе с выходом новых устройств будут расти и наши объемы во всех сегментах и каналах присутствия бренда. При разработке всех продуктов HONOR мы заботимся о том, чтобы пользователи получали лучшие технологические решения и пользовательский опыт, и уверены в том, что наши устройства найдут отклик у аудитории", - отмечает президент HONOR в странах Евразийского региона Джейсон Лиу.

 
HONOR X9 имеет тонкий корпус весом всего 189 граммов, производительный процессор и FullView-экран 6,81 дюйма с разрешением 2388х1080 пикселей, который отображает 16,7 млн цветов - это обеспечивает реалистичное и детализированное изображение с эффектом полного погружения в картинку. HONOR X9 оснащен квадрокамерой 64 мегапикселя и мощным аккумулятором, который обеспечивает более 13,5 часа просмотра социальных сетей и более 16 часов просмотра видеоконтента, а также свыше 25,5 часа звонков. С технологией быстрой зарядки HONOR SuperCharge 66 Ватт пользователи смогут всего за 15 минут зарядить смартфон более 50%, а за 30 минут - до 80%. 
 
Также смартфон оснащен технологией расширения оперативной памяти до 8 гигабайт, что обеспечивает плавную работу приложений и улучшает пользовательский опыт взаимодействия с устройством. 
 
Смартфон HONOR X8 предлагает лучшие для своего ценового сегмента решения: тонкий (7,45 мм) и легкий (177 граммов) корпус, стильный дизайн, квадрокамеру 64 мегапикселя и производительный процессор. Смартфон работает на базе Android 11 и оснащен сервисами Google (GMS). 
 
HONOR X8 имеет 6,7-дюймовый FullView-экран и самый высокий показатель полезной площади экрана среди смартфонов данного класса в 93,6%. Экран HONOR X8 оснащен режимом защиты зрения, что обеспечивает комфорт и безопасность для глаз даже при длительном использовании устройства: смартфон получил сертификат TUV Rheinland по снижению уровня синего света, имеет режим электронной книги и темный режим для работы в условиях слабого освещения. 
 
Благодаря технологии расширения оперативной памяти до 8 гигабайт пользователи могут одновременно отвечать на звонки, набирать и отправлять сообщения, не беспокоясь о работающих в фоновом режиме приложениях. 
 
Аккумулятор HONOR X8 обеспечивает до 13 часов просмотра видеоконтента на YouTube, 19 часов просмотра веб-страниц и более 9 часов игр. С технологией быстрой зарядки пользователь сможет всего за 10 минут зарядить смартфон и просматривать видео онлайн в течение 3 часов. 
 
Смартфон HONOR X7 отличается безрамочным FullView-экраном 6,74 дюйма и производительным процессором, работает на базе Android 11 и оснащен сервисами Google (GMS). 
 
HONOR X7 оснащен квадрокамерой 48 мегапикселей, что позволяет пользователям сохранять детали и делать снимки в любое время и в любом месте. 
 
Мощный аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-час позволяет без подзарядки наслаждаться просмотром до 20 часов потокового онлайн-видео или 49 часов телефонных звонков. А с технологией быстрой зарядки пользователь сможет всего за 10 минут зарядить смартфон и просматривать видео онлайн в течение 3 часов. 
 
Смартфон оснащен технологией расширения оперативной памяти до 6 гигабайт, что обеспечивает плавную работу приложений. 
 

Смаилов проверил строительство жилья для пострадавших от лесных пожаров в Костанайской области

16.09.2022, 17:11 30991
Фото: primeminister.kz
КОСТАНАЙ. 16 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл в Костанайскую область с рабочей поездкой, в ходе которой проверил строительство жилья для пострадавших от лесных пожаров в регионе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В регионе Алихан Смаилов в первую очередь посетил село Аулиеколь, где ознакомился с ходом строительства новых домов для граждан, потерявших жилье из-за масштабных лесных пожаров", - информирует пресс-служба премьер-министра. 

 
Сообщается, что в настоящее время на специально выделенной территории размером 12 гектаров идет работа по возведению 91 дома, каждый из которых площадью 100 квадратных метров. При этом к прилегающим земельным участкам (по 10 соток) будет подведена вся необходимая инфраструктура: газ, вода, электричество. Подъездные пути к домам также будут заасфальтированы. 
 
По словам первого заместителя акима области Гауеза Нурмухамбетова, для недопущения подтопления жилых строений проектным институтом КазНИИСА на основании геологических изысканий был разработан проект с устройством фундаментов на расстоянии 2,5 метра от залегания грунтовых вод. 
 
По данным пресс-службы, 7 сентября к работам приступили 13 подрядных организаций. 
 
На сегодня под все дома выкопаны котлованы, на 55 участках залит фундамент, на двух - завершен монтаж фундаментных блоков. 
 

Сейчас перед акиматом и подрядчиками стоит задача качественно провести строительные работы в установленные сроки - 2 месяца. Этот вопрос находится на особом контроле главы государства и правительства", - заявил премьер-министр. 

 
Как отметил Алихан Смаилов, для осуществления всех необходимых работ правительством выделено более 2,2 млрд тенге. 
 

В Костанайской области лженалоговик проводил проверки и вымогал деньги

16.09.2022, 16:53 31521
В Костанайской области лженалоговик проводил проверки и вымогал деньги
КОСТАНАЙ. 16 СЕНТЯБРЯ - В Костанайской области неизвестный, представившись налоговиком, проводил проверки и вымогал деньги. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На телефон доверия департамента государственных доходов по Костанайской области поступил сигнал о том, что неизвестный, представившись сотрудником налоговой, проверяет выдачу фискальных чеков, угрожает предпринимателям налоговой проверкой, вымогает деньги.
 

Указанное лицо не имеет отношения к органам государственных доходов. Обращаем внимание, что налоговая проверка проводится на основании предписания, в котором указываются вопросы, подлежащие проверке", - отметили в КГД.

 
В комитете напомнили, что налогоплательщик при проведении налоговой проверки вправе:
 
-        запрашивать у налогового органа и получать от них информацию о положениях Налогового кодекса и законодательства Республики Казахстан, касающихся порядка проведения проверки;
 
-        требовать от должностных лиц налоговых органов, проводящих налоговую проверку, предъявления предписания о проведении налоговой проверки, а также служебных удостоверений либо идентификационных карт.
 

Если вы столкнулись с неправомерными действиями со стороны сотрудников или лиц, представляющихся сотрудниками органов государственных доходов, грубостью, незаконными требованиями, вымогательством и другими признаками коррупционных правонарушений, просим сообщить по номеру 8-7172-71-80-05 и по телефонам доверия территориальных органов государственных доходов", - добавили в пресс-службе КГД.

 

Пресечен факт незаконного вывоза $100 тысяч из Казахстана в Турцию

16.09.2022, 16:38 31886
Пресечен факт незаконного вывоза $100 тысяч из Казахстана в Турцию
Фото: Depositphotos
ТУРКЕСТАН. 16 СЕНТЯБРЯ - Департаментом АФМ по Туркестанской области пресечен факт незаконного вывоза незадекларированной валюты, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Почти 100 тысяч долларов США пыталась вывезти из страны гражданка Казахстана, направлявшаяся в Турцию. Иностранная валюта без таможенного декларирования была обнаружена в рюкзаке пассажирки", - сообщили в пресс-службе АФМ.


 
Сообщается, что женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 40 месячных расчетных показателей. Изъятые денежные средства обращены в доход государства.
 

Казахстанские синоптики обещают потепление в выходные дни

16.09.2022, 11:59 36431
Казахстанские синоптики обещают потепление в выходные дни
НУР-СУЛТАН. 16 СЕНТЯБРЯ - В период с 17 по 19 сентября по Казахстану прогнозируется постепенное потепление, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, ночью в горных районах юго-востока страны ожидаются осадки (дождь, мокрый снег)", - информирует РГП "Казгидромет".

 
Север, центр и восток страны все еще будут находиться под влиянием северо-западного антициклона, поэтому здесь ожидается погода преимущественно без осадков, а в ночные часы сохранятся заморозки до 5 градусов. 
 
Днем столбики термометров будут постепенно повышаться по всей республике до 20-30 градусов тепла, на крайнем юге страны - до 35 тепла и лишь на северо-востоке, востоке и в центре республики - до 15-25 тепла.
 

Суд разрешил уволить бастующих работников скорой помощи в Актау

16.09.2022, 11:51 37201
Суд разрешил уволить бастующих работников скорой помощи в Актау
Фото: lada.kz
АКТАУ. 16 СЕНТЯБРЯ - Десятки бастующих работников станций скорой помощи оказались под угрозой увольнения в Мангистауской области, суд признал митинг фельдшеров и водителей незаконным, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Шестой день митингующие не выходят на работу. Они требуют повышения зарплаты, социальный пакет и увеличения штатной численности фельдшеров и бригад скорой помощи. Уговоры и угрозы не вернули сотрудников на работу, сообщает телеканал КТК
 
На смену не выходят три станции - в Мунайлинском районе, Жанаозене и самом областном центре. В итоге руководство обратилось в суд. 

 
Изучив дело, в суде пришли к выводу, что забастовка незаконна, поскольку до начала митинга недовольные должны были прислать директору официальное письмо. Указать там перечень разногласий, требования, место и время митинга. А также обозначить предполагаемое количество участников. И обязательно обеспечить явку на работу бригад скорой помощи хотя бы в минимальном количестве. 
 

В настоящее время решение суда о признании забастовки незаконной подлежит немедленному исполнению, а забастовка подлежит приостановлению. В случае неисполнения работниками либо продолжения забастовки для работодателя это является основанием для применения им меры дисциплинарного характера вплоть до расторжения договора", - сказал судья Актауского горсуда Рахымжан Бейсенов.



 

В Карагандинской области выявлен факт хищения средств, выделенных на лечение и отдых инвалидов

16.09.2022, 10:02 30066
КАРАГАНДА. 16 СЕНТЯБРЯ - Департаментом АФМ по Карагандинской области расследуется уголовное дело по ранее выявленной в рамках ОПМ "Qamqor" преступной схеме хищения бюджетных средств, выделенных на оказание санаторно-курортного лечения, лечебно-оздоровительного отдыха для людей с ограниченными возможностями, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Следствием установлено, что между заказчиком и ТОО заключен договор о государственных закупках по оказанию лечения и отдыха инвалидам на сумму около 50 миллионов тенге со сроками исполнения с марта по декабрь. Согласно акту проверки внутреннего анализа коррупционных рисков заказчика следует, что по установленным фактам фиктивного посещения инвалидами оздоровительного санатория в адрес ТОО необоснованно выплачено около полутора миллиона тенге", - проинформировали в АФМ. 

 
Расследование продолжается. Согласно статье 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

 

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